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Adem Metan depremin ardından paylaştı: Kalan yerlerin hepsi yıkıldı

Adem Metan depremin ardından paylaştı: Kalan yerlerin hepsi yıkıldı

Hatay Defne'de akşam saatlerinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde daha önceden hasar gören binalardan bazılarının da yıkıldığı belirtildi. Uzun süredir bölgede çalışmalar yapan Adem Metan da sarsıntı sonrası bir video paylaştı. Korku dolu anları anlatan Metan "Her yer yıkıldı" dedi.

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AFAD, Hatay Defne'de saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.04'te meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Bölgede günlerdir canlı yayınlar yapan dijital içerik üreticisi Adem Metan da sarsıntıya sokakta yakalandı.

Depremin hemen ardından video paylaşan Metan "Her yer yıkıldı" diyerek yaşanan korku dolu anları özetledi. Metan başka bir paylaşımında ise "Kalan yerlerin hepsi yıkıldı" ifadelerini kullandı.

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