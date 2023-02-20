Hastane önünde cenazeler sıra sıra! Burası Elbistan Devlet Hastanesi, teslim edilmeyi bekliyorlar

KAHRAMANMARAŞ merkezli büyük depremlerden ikincisinin merkezi olan Elbistan'dan yürek yakan görüntüler geldi. Enkazlardan çıkarılan cenazeler, teslim edilmek için getirildikleri Devlet Hastanesi önünde sedyeler üzerinde adeta konvoy oluşturdu...

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 şiddetinde iki büyük deprem 11 kentte yıkıma neden olurken, açıklanan resmi rakamlara göre şimdiye kadar 41 binden fazla kişi öldü.

Vali Bilgin: Rakamlar açıklananın 5 katı

İkinci depremin merkezi Elbistan'dan gelen bir görüntü ise dün "Durum çok kötü, rakamlar açıklananın 5 katı" diyen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin'in sözlerini doğruladı.

Cenazeler hastane önünde konvoy oldu

Gazeteci Seda Taşkın, "Elbistan Devlet Hastanesi'nde onlarca cenazenin konvoy halinde hastaneye getirildiği anlar... Gazetecilik hayatımda kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim..." sözleriyle paylaştığı video yürekleri bir kez daha dağladı.