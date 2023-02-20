Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Hatay Havalimanı iddiasına yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hasar alan Hatay Havalimanı'nı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi değil, İGA'nın onardığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte depremde en çok hasarı alan illerin başında gelen Hatay'ı ziyaret etti.

Burada incelemelerde bulunup, görevlilerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra AFAD koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

Depremden sonra atılan adımları ve son verileri paylaşan Cumhurbaşkanı, depremde hasar alan Hatay Havalimanı'nın onarılması konusuna da değindi. Felaketin ilk gününde pisti kırılan havalimanı onarıma alınmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pisti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin onardığını iddia etmişti.

"Bugüne kadar sustum, bir kere de dürüst ol"

Daha sonra pistin onarımı sırasında çekilen görüntüler ortaya çıkmış ve onarımın İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapıldığı belirtilmişti.

Erdoğan konuşmasında, bu iddialara cevap verdi.

Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu'na yüklendiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hatay Havalimanı'nın hasar gören pistinin ve bağlantı yollarının onarılması ile 1 hafta içerisinde insani yardım uçaklarına ve dönüşte yolcu uçuşlarına açtık.

Ana muhalefetin başındaki zat, Hatay Havalimanı'nı kendi belediyelerinin imar ettiğini, onardığını, bu tür yalanları söylemeye devam ediyor. Haddini bil, bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden. Bugüne kadar hep sustum, dürüst ol, bir gün de dürüst olduğunu görelim. Ama maalesef böyle bir dürüstlük yok.

"Hatay Havalimanı'nı İGA 5 günde onardı"

Bizzat Hatay'a geldiğim gün genel başkan vekilimizi oraya gönderdim ve 'yerinde git gör' dedim, oranın yapılması döneminde zaten Binali Bey bakandı, ne olduğunu ne bittiğini biliyor. Orada belediyenin gelip de onarım yapması söz konusu değil. Ama yalan bunlarda diz boyu.

Nitekim isim vereceğim şimdi. İGM ortaklarından Kalyon İnşaat orayı 5 günde eline aldı ve süratle bitirip yaptı ve milletimize teslim etti, işin aslı bu. Ama bunlarda doğruluk, dürüstlük maalesef yok.

Biz iletişimdeki sıkıntılara bakınca bunlarda diz boyu. Şimdi iletişimde biz bölgeye sevk edilen mobil istasyonlar ve mevcut altyapının çalışır hale getirilmesiyle bu da çözüldü."