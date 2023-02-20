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Bu bir ilk! Savcıya deprem soruşturması! Kolon kesenlere takipsizlik kararı vermişti

Bu bir ilk! Savcıya deprem soruşturması! Kolon kesenlere takipsizlik kararı vermişti

HATAY'daki Rende Sitesi'nin zemin katına kreş yapmak için kolonları kesildi. Bir avukat, kolonların kesilmesini yargıya taşıdı. Savcılık, 'takipsizlik kararı' verdi. O site depremde çöktü ve yüzden fazla kişiye mezar oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, o takipsizlik veren savcı hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi. Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

Dört bloğundan ikisi depremde yıkıldı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya’daki Farklı Yaşam Rende sitesinin dört bloğundan ikisi yıkıldı. Yıkılan binalarda son belirlemelere göre 78 kişi yaşamını yitirirken 27 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altında olduğu düşünülen en az 35 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Depremden önce tüm kurumları uyardım...

İki bloku yıkılan sitede kolonların kesildiği ve bununla ilgili yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. Suç duyurusunda bulunan Avukat Coşkun Atılğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Binanın altına daha kreş yapılmadan tüm kurumları uyardım, yanıt alamadım” deyip şunları söyledi:

Kolonları kesip kreş yapmışlar

“Rende’de kalan blokların alt katındaki kolonların birçoğunun kesildiğini ve buraya kreş açılacağını öğrendik. Bunun üzerine Mayıs 2016’da Antakya Belediyesi’ne buraya ruhsat verilmemesi için başvuruda bulunduk, kontrole bile gidilmedi. Bloklardaki 144 aileyle konuştuk ve dedik, ‘O kadar çok kolon kesildi ki depreme bile gerek kalmadan binalar yıkılabilir’.

3 kez savcılığa gittim ifadem bile alınmadı

"Ailelerden de şikâyette bulunanlar oldu. Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Hatay Valiliği’ne başvuruda bulunduk, oradan da ses çıkmadı. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, üç kere kendim gittim, ifademize bile başvurulmadı. Uyardığımız o iki blok da yıkıldı. İnsanlar göz göre göre ölüme gitti.”

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