Uzmanlar uyarıyor! İşte deprem bölgesinde en çok görülen salgın hastalıklar

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik ve 7.6''lık depremlerin ardından uzmanlar bölgede gerçekleşebilecek muhtemel salgın hastalıklar konusunda vatandaşları uyarıyor. İşte deprem bölgesinde en çok görülen salgın hastalıklar...

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6 Şubat günü ülkemiz Kahramanmaraş'ta yaşanan çok büyük bir deprem ile yüzleşti. Diyarbakır, Osmaniye, Kilis, Sivas, Elazığ, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Hatay gibi çevre on iki ilimizi de etkisi altına alan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra uzmanlar bölgelerde gerçekleşebilecek muhtemel salgın hastalıklar konusunda uyarılarda bulunuyor. Deprem sonrasında bulaşıcı hastalıkların ve salgınların ortaya çıkmasının ana nedeni, depremin ardından nüfusun önemli ölçüde yer değiştirebilmesi ve bu süreçte bölgedeki temel halk sağlığı hizmetlerine ulaşımda olabilecek aksamalardır.

İşte deprem bölgelerinde meydana gelebilen hastalıklar...

1- İlk 4 gün - Yaralanmalar

2 - Havadan, gıdadan, sudan bulaşan enfeksiyonlar

3 - Endemik bulaşıcı hastalıklar, hepatit A, B

Depremden sonra soğuk hava, kalabalık yerlerde barınma, havalandırmanın yetersiz olması, beslenmenin yetersiz olması sebebiyle en çok görülen rahatsızlıklar akut solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Çok sık olmamakla birlikte bu hastalıkların yanında kızamık, bulaşıcı menenjit salgınları da görülebilir.

**Yine yukarıda saydığımız nedenler sebebiyle Covid-19 ve grip salgınının da artışı göz ardı edilmemelidir.**

Deprem sonrası enkaz altında kalma, kaçma sırasında oluşan ezilme yaralanmaları ve kontamine, deprem bölgesinde oluşan kirli yaralara bağlı deri ve yumuşak doku enfeksiyonları görülebilir. Bu sebeple tetanoz ortaya çıkabilir. Uzmanlar, deprem bölgesinden çıkan kişilerin mutlaka tetanoz aşısı yaptırmalarını önermektedir.

TETANOZ

Tetanoz, Clostridium tetani denen bir bakteriden kaynaklanan ve ölümcül olabilen bir sinir sistemi hastalığıdır. Belirtileri ise şu şekildedir;

Çene kaslarında spazmlar ve sertlik,

Ense kaslarında sertlik,

Yutkunma zorluğu,

Karın kaslarında sertlik,

Çok hafif uyaranlarda bile (yüksek ses, fiziksel temas, ışık) acı verici ve dakikalar süren spazmlar,

Ateş,

Terleme,

Yükselmiş kan basıncı (yüksek tansiyon),

Hızlı kalp atışı.

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KOLERA

Kolera hastalığı şiddetli dehidrasyona bağlı nedenlerden dolayı ölüme neden olma potansiyeline sahiptir. Belirtileri ise şu şekildedir;

Kalp atışının hızlanması,

Kaslarda meydana gelen kramp,

Cildin elastikiyetini kaybetmesi,

Hızlı kilo kaybı,

Düşük tansiyon,

Susuzluk,

Baş dönmesi.