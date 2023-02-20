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Eski HDP milletvekili Semra Güzel yargılandı! Avukatın 'sahte kimlik' bahanesi anlam ifade etmedi

Eski HDP milletvekili Semra Güzel yargılandı! Avukatın 'sahte kimlik' bahanesi anlam ifade etmedi

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tahliye talebini reddederken duruşma 28 Nisan 2023'e ertelendi.

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Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Semra Güzel katılmazken avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Güzel'in Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini bu nedenle duruşmaya katılmayacağını gerekçe gösteren mazeret dilekçesini okudu.

"Durma" talebi reddedildi

Mahkeme Başkanı, sanığın ileri sürdüğü nedenlerin de dikkate alarak Güzel'in mazeretinin kabul edildiğini belirtti. Söz alan sanık avukatı bir önceki celsede "durma" talebinde bulunduklarını hatırlatarak bu talebi yinelediklerini söyledi. Talep üzerine görüşü sorulan duruşma savcısı, sanığın 22 Aralık 2022'de milletvekilliğinin sonlandırıldığını yargılanmasında hukuken bir sakınca olmadığını vurgulayarak, talebin reddini istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının "durma" talebinin oybirliğiyle reddedildiğini açıkladı.

Bunun üzerine sanığın tutukluluk durumuyla ilgili görüşü sorulan duruşma savcısı, sanığın üzerinde sahte kimlikle yakalandığını, kaçma şüphesinin bulunması sebebiyle, Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Güzel'in tutukluluk durumuna ilişkin söz alan avukat, müvekkilinin evde olmadığı anda çilingirle evine girildiğini, bu durumun yasalara uygun olmadığını savundu.

Semra Güzel'in farklı kimlikle yakalanmasını avukatı böyle savundu

Sanık avukatı müvekkilinin yargıya güvenmediğini söyleyerek, "Müvekkilimin farklı bir kimlikle yakalanmış olması yargıya güvenmemesinin sebebidir. Müvekkilim yargıya güvenmeyerek, kendi emniyetini kendi sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 28 Nisan 2023'e erteledi.

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