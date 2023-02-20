Depremde dağdan kopan kayalar evlerin üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'tan feci bir haber daha geldi. Onikişubat ilçesinde depremin etkisiyle dağdan kopan büyük kayaların evlerin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.Abone ol
Kahramanmaraş depremlerinin yıkıcı etkisi, kırsal mahallelerde büyük felaketlere yol açtı. Depremin şiddetiyle dağlardan kopan büyük kayalar, Onikişubat ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde bulunan evlerin üzerine düştü.
60 haneli mahallede yaşanan felaketin ardından 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Avcılar Mahallesi'nde 40 evin kullanılamaz halde olduğu bildirildi. Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp, mahallenin tahliyesini istedi.
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