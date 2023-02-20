Depremin 15. günü! AFAD acı bilançoyu açıkladı can kayıpları 41 bin 156'ya çıktı

AFAD'dan son dakika açıklama geldi. AFAD Başkanı Sezer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bini aştığını bildirdi. Sezer 1 milyona yakın binada hasar çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Abone ol
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
20 bin 870 binada enkaz çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Sezer "1 milyona yakın binada hasar çalışmaları devam ediyor." dedi. Sezer şunları kaydetti:
-Tahliye merkezlerine başvurarak tahliye olanların sayısı 392 bin 287.
-Kuru gıda ve hijyen malzemeleri noktasında vatandaşlarımızın yapacakları yardımlara devam etmesini önemle istirham ediyoruz.
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