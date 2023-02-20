BIST 5.168
DOLAR 18,87
EURO 20,17
ALTIN 1.118,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Şanlıurfa'daki doğalgaz patlamasının görüntüsü

Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Şanlıurfa'daki doğalgaz patlamasının görüntüsü

ŞANLIURFA'da bir iş yerinde yaşanan doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Abone ol

Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde doğalgaz sıkılaşması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. 

Patlamanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremin 15. günü! AFAD acı bilançoyu açıkladı can kayıpları 41 bin 156'ya çıktı
Depremin 15. günü! AFAD acı bilançoyu açıkladı can kayıpları 41 bin 156'ya çıktı
Depreme Elbistan'da yakalandı: yaşadığım en kuvvetli depremdi ayakkabımızı bile alamadık
Depreme Elbistan'da yakalandı: yaşadığım en kuvvetli depremdi ayakkabımızı bile alamadık
ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret
ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret
Fethiye'de korkutan görüntü! Deniz suyu 10 metre çekildi
Fethiye'de korkutan görüntü! Deniz suyu 10 metre çekildi
Depremzede Fatma teyzeye ikinci darbe! Gözyaşları içinde anlattı
Depremzede Fatma teyzeye ikinci darbe! Gözyaşları içinde anlattı
Kimsesiz çocuklar derneklere mi verildi? Bakan Yanık o iddialara net dille cevap verdi
Kimsesiz çocuklar derneklere mi verildi? Bakan Yanık o iddialara net dille cevap verdi
Fatih Altaylı'dan "Sen kimin çocuğusun" diyen İhsan Şenocak'a 'ders'! İslam'ı kiliseden öğrenince...
Fatih Altaylı'dan "Sen kimin çocuğusun" diyen İhsan Şenocak'a 'ders'! İslam'ı kiliseden öğrenince...
Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı
Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden Şeyma’nın annesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden Şeyma’nın annesiyle görüştü
Emniyet açıkladı! Depremlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişilere tutuklama
Emniyet açıkladı! Depremlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişilere tutuklama
Son dakika! 4 ilde okulların tatili 27 Mart'a kadar uzatıldı! Milli Eğitim Bakanı açıkladı
Son dakika! 4 ilde okulların tatili 27 Mart'a kadar uzatıldı! Milli Eğitim Bakanı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i havaalanında kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i havaalanında kabul etti