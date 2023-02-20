Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Şanlıurfa'daki doğalgaz patlamasının görüntüsü
ŞANLIURFA'da bir iş yerinde yaşanan doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Abone ol
Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde doğalgaz sıkılaşması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Patlamanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.