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Kimsesiz çocuklar derneklere mi verildi? Bakan Yanık o iddialara net dille cevap verdi

Kimsesiz çocuklar derneklere mi verildi? Bakan Yanık o iddialara net dille cevap verdi

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ailesi bulunamayan ya da ailesiz kalan çocukların derneklere verildiği iddia edilmişti. O iddialara yanıt Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası binlerce canımızı yitirdik. Ailesiz kalan ya da aileleri bulunamayan çocukların derneklere verildiği iddia edilmiş. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesindeki çocuklarla ilgili o iddiaya yanıt verdi. 

"Derneklere çocuk verildi iddiasına yanıt"

TRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Yanık iddialara yanıt verdi. Bakan Yanık'ın sözleri şöyle: 

 Tam bir dezenformasyon örneği. Milletin bu kadar tedirgin, zorda olduğu bir dönemde hassasiyetleriyle bu kadar oynamanın bir anlamı yok. Çocuk hassasiyeti üzerinden toplumun korkularının kışkırtmanın manası yok. Devlet, kamu olarak depremden çıkmış herhangi bir çocuğu bir vakfa teslim etmemiz, vermemiz söz konusu değil. Hemen gidip kontrol edildiğinde çocuklarının yanında ailelerinin olduğu görülüyor. Çocukların anneleri yanında, kimlikleri belli. Küçük değiller, bir istismar, şiddet yok. Bizim dahil olacağımız bir durum yok. İddia edildi? Sen gazetecisin. Araştırıp bulacaksın. İddia edildi diye habercilik olmaz. Bu çok rahatsızlık veren, toplumun sinir uçlarına dokunan bir durum.

Kimliği tespit edilemeyen 200'ün üzerinde çocuğumuz var. 1788 refakatsiz çocuğumuzun 1225'ini ailesine teslim etmişiz. İnsanlar çocuklarının yaşadığını, ya da öldüğünün bilmesini ister. Biz bu belirsizliği ortadan kaldırmak zorundayız.

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