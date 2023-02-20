Olanlar Türkiye'ye saygısızlıktır! Carlo Ancelotti'yi çıldırttılar

İSPANYA'da Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna taraftarlarının saygı duruşu sırasında Vinicius Junior'a karşı yapılan ırkçı tezahüratları için ''Saygı duruşu sırasında olanlar Türkiye'ye saygısızlıktır'' ifadelerini kullandı.

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Real Madrid’in cumartesi akşamı Osasuna ile deplasmanda oynadığı maç öncesi Türkiye ve Suriye’deki deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi. Osasunalı taraftarlar, saygı duruşu sırasında Real Madrid’in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior’a ırkçı ve küfür içeren tezahüratlar yaptı. Bu yapılan saygısızlık, İspanya’da da gündem oldu.

Türkiye ve Suriye'ye saygısızlık

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda kendisine bu konu hakkında gelen soruya, “Bir dakikalık saygı duruşu sırasında olanlar, Vinicius’a olduğu kadar Türkiye ve Suriye’ye de saygısızlıktır!” dedi.

Her zamanki gibi muhteşemdi

İtalyan teknik adam, “Vinicius maçta ise her zamanki gibi muhteşemdi. Fiziksel nitelikleri olağanüstüydü ve maçın galibi oldu. Açılış golünün de asistini yaptı ve birkaç pozisyona girdi” ifadelerini kullandı.