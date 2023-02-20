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Eşya için canını hiçe saydı depremzede vatandaşın yaptığı pes dedirtti

Eşya için canını hiçe saydı depremzede vatandaşın yaptığı pes dedirtti

Depremzede bir vatandaş, hasar gören evinden çeyiz eşyası olan çamaşır makinesini almak için hayatını tehlikeye attı. Binanın 4. katındaki dairesine ekskavatörün ucuna oturup çıkan vatandaş, sırtladığı çamaşır makinesiyle birlikte ekskavatörün ucuna tekrar oturup aşağı indi.

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Depremin vurduğu Adıyaman’da canlarını zor kurtaran vatandaşlar bu kez de eşyalarını kurtarmanın telaşına düştü. Binlerce yapının yıkıldığı ve ağır hasar aldığı Adıyaman’da, acil yıkılması gereken binaların yıkımı sürüyor.
Bir taraftan yıkım sürerken diğer taraftan insanlar hayatlarını hiçe sayarak sağlam kalan eşyalarını kurtarmak için her türlü yolu deniyor.

Bahçelievler Mahallesinde acil yıkım kararı bulunan 5. katlı bir binanın yıkımı esnasında bina sakinlerinden bir kişi çeyizlik eşyası olan çamaşır makinesini almak istedi.

Ekskavatörün ucunda yarısı yıkık olan dairesine çıkan bu kişi, çamaşır makinesini ekskavatörün üzerine yerleştirdi. Kendisi de ekskavatörün üzerine oturan ve şahıs çamaşır makinesini tutarak ekskavatörün üzerinde aşağı indirdi.

İzleyenler gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerken, ortaya çıkan görüntü ‘pes’ dedirtti.

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