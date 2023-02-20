Deprem bölgesinde şeytani plan deşifre oldu! İstihbarat alındı...

Felaketi fırsat bilen Türkiye düşmanlarının deprem bölgesindeki hain planları deşifre oldu. İstihbarat kaynakları, THKP-C'nin bölgeye sızmaya çalıştığını, kaos çıkarıp bunu Gezi benzeri bir olayla Türkiye geneline yaymak istediğini bildirdi.

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Yaşanan büyük yıkımın ardından Türkiye olarak canla başla yaraları sarmaya çalıştığımız bugünlerde düşman her zamanki gibi rahat durmuyor. Yaşanan felaketi fırsat bilen terör örgütleri bölgede karışıklık çıkarma planları yapıyor.

Türkiye, yüzyılın deprem felaketinde bir yandan afetle, öbür taraftan ardı arkası kesilmeyen yalanlarla boğuşuyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kara propagandanın belirli bir amaçla yapıldığını belirten istihbarat kaynakları ve güvenlik uzmanları, bölgedeki tehlikeye dikkat çekti.

3 bölgeden sızmaya çalışıyorlar

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre; Şam rejimiyle birlikte 10 yıldır Suriye’de etnik amaçla sayısız katliam yapan terör örgütü THKP-C Acilciler elebaşı Mihrac Ural, etnik unsurları kullanarak Hatay’da fitne zemini oluşturmaya çalışıyor. 53 vatandaşımızın şehit olduğu Reyhanlı katliamının da sorumlusu olan Türkiye düşmanı Ural, Suriye sınır hattındaki Kesep, Zahiye, Düsturu noktalarından Denizgören, Karamagara köylerine provokasyon için silah ve patlayıcı madde nakletmeye çalışıyor.

Alevi vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri hedeflediler

Teröristbaşı ve ekibi; Hatay, Reyhanlı, Samandağı, Harbiye, Defne ve Armutlu yerleşkelerini hedef bölgeler olarak seçti. Fitne ateşini Alevi vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı beldelerde yakmak isteyen kaos timleri, ilk olarak cemevi, karakol, AFAD merkezi, camilerde sabotaj eylemleri planlıyor. Yağma amaçlı girişimlerle halkı galeyana getirme çabasının arkasında da bu şebekenin olduğu değerlendiriliyor.

Kaos çetesi, kiliseleri de hedef alarak uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi, ayrıca infiale yol açacak bununla birlikte bölgedeki demografik yapıyı değiştirecek sabotaj eylemleri hedefliyor. Terör örgütünün planı, eylemleri Suriyelilerin yaptığı izlenimini yayarak, buradan başlatacakları kaosu, Gezi benzeri bir çabayla Türkiye geneline yaymak.

Kalleş planın aşamaları

Maşa örgütlerin kaos planındaki başlıca amacı "Önce bölgeyi ıssızlaştırmak, ardından işgal girişimi başlatmak" olarak değerlendiren güvenlik uzmanları, şimdilik geride görünen küresel aktörlerin asıl hedefine dikkat çekti.

Yıllardır çabaladıkları güney sınırımız boyunca terör koridoru oluşturma projesi için deprem felaketinin fırsat olarak görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, öncelikli hedefin, Irak’ın kuzeyinde ürettikleri korsan hattı İskenderun Körfezi’ne bağlamak olduğuna vurgu yapıyor.

Teröristlerin ilk hedefi kaos oluşturarak koridoru boşaltmak. Bu maksatla çok sayıda provokatör ve ajan sahaya indi. Pazarcık, İskenderun, Reyhanlı ve Hatay ilk denemelerin gerçekleşeceği noktalar. Sonrasında aynı alandaki işletme ve arazilerin emanetçi kişiler tarafından satın alınması sağlanacak. Son aşamada boşalan yerlerin demografisi değiştirilecek.

İsmail Hakkı Pekin: Kimse toprağını terk etmesin

Genelkurmay Eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Batılı güçlerin kırılan fayı ülkeyi bölme fırsatına dönüştürme çabası içinde olduğu uyarısında bulundu.

Pekin, şunları söyledi:

Bizi askerle, topla tüfekle esir edip ülkemizi işgal edemezler. Ancak farklı yollar ve sinsi yöntemler deniyorlar. En büyük silahları etnik unsur, Sünni-Alevi farklılığını kaşımak ve son olarak göçmen kartı ile halkı kışkırtmak. DEAŞ ve PKK aparatı ile Suriye ve Irak’ta istediklerini gerçekleştirdiler. Uzun zamandır Irak sınırından Akdeniz’e inebilecekleri planların peşindeydiler. Bu konuya dair bazı ön bilgilerimiz vardı. Ancak şimdi deprem felaketini sonuna dek suistimal ederek orada adı konmamış bir gizli koridoru hayata geçirmek isteyecekler. Etnik temizlik ve göç unsurları üzerinden yeni bir alan tahsisi yapmak isteyecekler. Kimse toprağını terk etmesin. Irak-Türkiye sınırından Hatay-Dörtyol’u da kapsayan bir koridor peşindeler. Var olan durumu zaaf olarak görüyorlar. Buna izin verilmemeli, aksi hâlde ciddi bir beka sorunu yaşarız.

Kaynak: Türkiye Gazetesi