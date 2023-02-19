Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş istifa iddialarını yalanladı! "Ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz”

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde en fazla yıkımın yaşandığı illerin başında gelen Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın istifa ettiği ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalar nedeniyle Savaş'ın istifasını istediği iddia edilmişti. Lütfü Savaş istifa ettiği yönünde çıkan bilgileri yalanlarken, ”Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz” dedi.

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6 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te de Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu. Hatay Belediye Başkanı Lütfu Savaş'ın ise istifa ettiği iddia edilmişti.

Lütfü Savaş istifa iddialarını yalanladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’ın sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi ve belediye başkanlığından istifa ettiği yönünde haberler yer aldı. İhlas Haber Ajansı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’a ulaşarak konuya netlik getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi ve belediye başkanlığından istifa etmediğini dile getiren Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Lütfü Savaş, ”Şu anda Hatay yeryüzünde görülebilecek en büyük depremi yaşadı. Biz bu depremde hemşehrilerimizle birlikte devletimizle birlikte belediyelerimizle, sivil toplum örgütleriyle birlikte var gücümüzle bu depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İnsanların hayatlarını kurtarmaya çalışıyoruz. Kış şartlarından etkilenmemeleri için uğraşıyoruz. Yaralılarımızı hastanelerde tedavi ediyoruz. Bir yandan da Hatay’ı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Bunları yaparken biz hayatın gerçekleriyle uğraşırken kendi sanal dünyasında hezeyanlarıyla uğraşan insanları gerçekten de hezeyanlarını anlamak mümkün değil” dedi.

“Hezeyan sahiplerini kınıyorum”

Başkan Savaş, ”Bunlar dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti Devletine düşman kim, hangi kuruluş hangi ülke varsa onlarla iş birliği yapan bu hezeyan sahiplerini gerçekle gerçekten kınıyorum. Çünkü biz burada dünyadaki en büyük depremle uğraşırken görevimizin başında insanlarımızın yaralarını sarmaya devam ederken kendi sanal ortamlarında ülkeyle ilgili yıkıcı işler yapıyorlar. Bizim görevle ilgili aşkımızın daha farkında değiller” diye konuştu.

Ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz

Hatay’ın 40 asırlık Türk yurdu ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Tayfur Sökmen’in son emaneti olduğu dile getiren Başkan Savaş, ”Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Devletimizle, milletimizle, bütün belediyelerimizle, kuruluşlarımızla birlikte burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz. Hatay bizimdir bizim kalacak” ifadelerine yer verdi.

“Partimden de, genel başkanımda da memnunum”

Cumhuriyet Halk Partisinden memnun olduğunu ve ayrılmadığını söyleyen Başkan Savaş, ”Sayın genel başkanımdan da yetkili kurullarımdan memnunum. El birliğiyle partimizin, sayın genel başkanımız başta olmak üzere bütün yetkili kurulları, milletvekilleri bizimle tek vücut oldu. Birlikte yaralarımızı sarıyoruz o nedenle onlarla da gurur duyuyorum. Hep birlikte Hatay’ı tekrar ayağı kaldıracağız” şeklinde konuştu.

Rönesans Müteahhidi için ne demişti?

Depremde en ağır hasarı alan illerin başında Hatay geliyordu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremde en fazla can kaybının yaşandığı binalardan birisi olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun için “Kendisi idealist bir insan. Belediye bu işi yapanları, çok sorgularsa, onlara yazık etmiş oluruz” demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu istifasını istemişti

Lütfü Savaş'ın bu açıklaması büyük tepki çekerken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Lütfü Savaş'ın istifasını istediği öne sürülmüştü. Lütfü Savaş daha sonra yaptığı açıklamalarla da büyük tepki çekmişti. İşte Savaş'ın tepki çeken sözleri...

Bir kurumu suçlamak doğru değil

- Rönesans Müteahhidi idealist bir insan. Belediye bu işi yapanları, çok sorgularsa, onlara yazık etmiş oluruz.

- Bu büyük depreme, yönetmeliğe göre yapılan binaların da dayanması çok zor...

- Bu depreme bakıp da teknik ekibi, belediyeleri suçlamak çok zor.

- Bir kurumu, kuruluşu tek başına suçlamak doğru değil

- Bütün bileşenlerin sıkı sıkıya bir pozisyon alması lazım...

- Hesap verilmesi gerekiyorsa kurum, kuruluşlar ve kişiler verir. Bizim hesap vermemiz gerekiyorsa biz de veririz. Orada hiç bir problem yok.