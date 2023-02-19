Malatya'da korkutan deprem! Bina öne doğru yattı, cadde trafiğe kapatıldı

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bir bina öne doğru yattı, önlem için yol kapatıldı.Abone ol
Son dakika haberine göre AFAD, saat 15.04’te merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından kentteki bazı binalarda ve cami minarelerinde yıkılma tehlikesi yaşandı.
Fuzuli Caddesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden hasar gören ve boşaltılan 4 katlı bir bina, 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından öne doğru yattı.
Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.