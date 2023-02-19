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Ankara'da cinnet geçiren astsubay 4 kişiyi öldürdü ardından intihar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da cinnet geçiren astsubay 4 kişiyi öldürdü ardından intihar etti

ANKARA'da cinnet geçiren Astsubay Barbaros Ulusoy, beylik tabancası ile dehşet saçtı. Eşi ve kızı dahil toplam 4 kişiyi öldüren astsubay ardından yaşamına son verdi. 5 kişinin cansız bedenleri cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Edinilen bilgiye göre, Ankara’da Havacı Astsubay Barbaros Ulusoy (50), boşanma aşamasında olan eşi Filiz Ulusoy (46), kızı Melis (23) ve kayınbiraderi Ediz Ulusoy (47) ile Ediz Ulusoy'un oğlu Erdem Ulusoy'u (20) beylik tabancası ile vurarak öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi.

Ankara’da otopsi işlemleri tamamlanan 5 kişinin cenazeleri, memleketleri Tokat’ın Zile ilçesine gönderildi.

Cemevinde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. 4 kişinin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Ağbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Barbaros Ulusoy’un cenazesi ise Kargapınar Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kayınbirader Ediz Ulusoy:

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