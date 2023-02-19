Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'bir karar daha aldık' diyerek duyurdu!

Depremden etkilenen Gaziantep'te konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut özer, OHAL ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin istemeleri halinde, ülke genelindeki okul pansiyonlarına doğrudan parasız yatılı olarak yerleştirilebilmelerine karar verdiklerini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulundu. Özer, "Buradaki meslek lisesine iki tane ekmek fabrikası kuracağız ve buranın ihtiyacını karşılayacağız. Bugünler birlik beraberlik günü. Tüm ülkemize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Bakan Özer, "10 ilde eğitim ne zaman başlayacak" sorusunu şöyle yanıtladı: Pazartesi günü itibariyle 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. 10 il ile ilgili değerlendirmelerimizde de son noktaya geldik. İnşallah yarın açıklayacağız.

"Bir karar daha aldık..."

Nakille ilgili de şu ana kadar 48 bin öğrencimiz farklı illere nakillerini aldırdı. Bir karar daha aldık, nakil aldıran öğrencileri pansiyonlarımızda ücretsiz şekilde konaklattırıyoruz."

Bakan Özer, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimiz, istemeleri halinde ülke genelindeki okul pansiyonlarına doğrudan parasız yatılı olarak yerleştirilebilecek" bilgisini paylaştı.

Mahmut Özer, okulun pansiyon kontenjanı varsa okula müracaat edileceğini, okulun pansiyonunda yer yoksa il ilçe bursluluk ve parasız yatılılık komisyonuna müracaat edip komisyonun uygun bir pansiyona yerleştireceğini belirtti.