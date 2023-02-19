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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş duyurdu TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş duyurdu TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır” açıklamasını yaptı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem” ifadelerini kullandı.

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