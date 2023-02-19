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Denetimler hızlandırıldı! Çorlu'da 5 okula 'deprem' tahliyesi

Denetimler hızlandırıldı! Çorlu'da 5 okula 'deprem' tahliyesi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası denetimler hızlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan denetimlerde, depreme dayanıklı olmadığı belirlenen 5 okulun tahliyesine karar verildi.

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Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü, olası İstanbul depreminde etkilenecek bölgeler arasında bulunan ilde, okul binalarında inceleme yaptırdı. Depremin ardından hızlandırılan incelemelerde İstanbul'un yanı başındaki Çorlu ilçesinde 5 okulun tahliye edilmesi kararı alındı. Çorlu'da Alipaşa İlkokulu ve Türkgücü İlk ve Ortaokulu'nun yıkılmasına, Şahinler Ortaokulu, Gazi İlkokulu ve Uncular İlkokulu binalarının da güçlendirilmesine karar verildi.

Öğrenciler başka okullara nakledildi 

Ara tatilin ardından pazartesi günü başlayacak eğitimlerde, tahliye kararı verilen okullardaki 7 bin 917 öğrenci başka okullara nakledildi. Yıkılmasına karar verilen okullardaki malzemeler de görevliler tarafından taşınmaya başlandı. Yetkililer, okulların depreme dayanıklı olup olmadığı incelemesinin sürdüğünü belirtti.

Türkgücü Mahallesi Muhtarı Nadir Uğur, "Okullarda inceleme yapılarak depreme dayanıksız raporu verilmiş. Birleşik eğitim yapılan ilkokul kısmı burada daha önce öğretmen lojmanı olarak kullanılan binada eğitim görmeye devam edecek pazartesiden itibaren. Diğer tarafta da ana sınıfı öğrencilerimiz sağlık ocağı lojmanı var. Orada eğitimlerinde yıl sonuna kadar devam edecekler. Okul yıkılıp yenisinin yapılması planlanıyor ama nasıl yapılır ne zaman yapılır tabi ki bilmiyoruz" dedi.

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