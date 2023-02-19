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Depremde binanın çökmesiyle sokağa savrulan telefon 4 hayat kurtardı

Depremde binanın çökmesiyle sokağa savrulan telefon 4 hayat kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, deprem anında evden sokağa savrulan cep telefonunu açan yabancı uyruklu kişinin ihbarı üzerine 4 kişi enkazdan sağ kurtarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da, Niyazi Mısri Mahallesi'ndeki bir ev çöktü.
Yakınlarına ulaşmak isteyen aile fertlerinin aradığı telefonu açan yabancı uyruklu kişinin evin çöktüğünü söylemesi üzerine bölgeye giden aile üyeleri, 4 yakınlarını enkazdan çıkardı.

İlhami Ekin, depremde eşi Songül, kızları Tuba ve Suna, oğlu Muhammed'le enkaz altında kaldıklarını anlattı. Deprem sırasında cep telefonunun pencerenin kenarında bulunduğunu, evin yıkılması üzerine cep telefonunun sokağa savrulduğunu, o sırada bölgede bulunan bir yabancı uyruklunun çalan cep telefonuna cevap vermesinin hayatını kurtardığını sonradan öğrendiklerini dile getirdi.

"Oğlum her zaman 'asker olup şehit olacağım' derdi"

Enkaz altında kendilerini çaresiz hissettiklerini ifade eden Ekin, "Binanın 3. katında depreme yakalandık. 18 yaşındaki oğlum hayatını kaybetti. Oğlum her zaman 'Asker olacağım, şehit olacağım.' derdi. Rabb'im böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Allah herkesi esirgesin, göçük altında kalanlara yardım etsin. Binada enkaz altında ilk kurtulan biz olduk, eşim, ben ve 2 kızımı enkazdan kurtardılar. Hepimiz yaralandık, bir kızım ve eşim taburcu oldu, bir kızım ve benim hastanede tedavim devam ediyor." diye konuştu.

Yakınlarının kendilerini kurtarmak için geldiğini anlatan Ekin, şöyle devam etti: 

"Eşim, kızlarım ve ben çok ses çıkardık. Oğlumdan ses çıkmıyordu. Enkazın altında titremeye başladım, çocuğumu görünce hamdettim, Allah kimseye yaşatmasın. Allah devletimize yardımcı olsun. Yakınlarım bizi enkazdan çıkardıktan sonra yoldan geçen aracı durdurarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Orada ameliyata alacaklardı, yine depreme yakalandık. Deprem şiddetli olunca yine dışarıya çıkardılar bizi. Orduzu Mahallesi'ndeki yakınlarımızın yanına gittik, ancak ağrılarımız artınca ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne geldik."

Sol bacağında kırıklar olduğunu dile getiren Ekin, ameliyat edildiğini, şu anda sağlığının iyi olduğunu kaydetti.

Telefona çıkan kişinin ihbarıyla kurtarma çalışması başlattılar

Ağabeyini enkaz altından kurtaran Süleyman Ekin ise deprem anında dışarı kaçtıklarını ve depremin şokunu atlatmalarının ardından abisini aradığını söyledi.

Ekin, "Telefonu ilk aradığımda cevap alamayınca ikinci kez aradık ve telefona bir yabancı uyruklu çıktı. 'Ev yeni çöktü.' dedi. Biz de korktuk. Tüm akrabalarımızı aradık. 10-15 kişi kazma kürek, balyoz, demir kesme makasıyla gittiler. İlk başta yengemle küçük kızını çıkardık.
Durdurduğumuz pikapla yengem ile küçük kızını hastaneye gönderdik. Abimin ayağı enkazda sıkıştığı için hemen kurtaramadık. Sonra diğer yeğenimi, abimi kurtardık. En son vefat eden yeğenim Muhammet'i çıkardık." diye konuştu.

Süleyman Ekin, telefona cevap veren yabancı uyruklunun kendileri gidinceye kadar enkaz başında beklediğini, daha sonra ise kurtarma çalışmasına yardım ettiğini bildirdi.

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