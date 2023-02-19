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Kendi tırıyla Fransa'dan yardım getirdi, genç kadın tek başına 4 bin 300 kilometre yol yaptı

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Kendi tırıyla Fransa'dan yardım getirdi, genç kadın tek başına 4 bin 300 kilometre yol yaptı

FRANSA'da Gülfem Zengin, bir derneğin topladığı yardımları, kendi kullandığı tırıyla deprem felaketinin merkezi olan Kahramanmaraş’a ulaştırdı.

Kendi tırıyla Fransa'dan yardım getirdi, genç kadın tek başına 4 bin 300 kilometre yol yaptı

Yıllar önce Fransa’ya taşınan Yozgatlı gurbetçi bir ailenin kızı olan 24 yaşındaki Gülfem Zengin, 6 Şubat Pazartesi tarihinde Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ilde etkili olan deprem felaketine duyarsız kalmadı.

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Kendi tırıyla Fransa'dan yardım getirdi, genç kadın tek başına 4 bin 300 kilometre yol yaptı

4 yıldan bu yana tır kullandığını söyleyen Gülfem Zengin, 2 yıl önce kendine aldığı tır ile Fransa’da bir dernek öncülüğünde toplanan yardımları Kahramanmaraş’a ulaştırmak için yola çıktı.

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Kendi tırıyla Fransa'dan yardım getirdi, genç kadın tek başına 4 bin 300 kilometre yol yaptı

2 bin 660 kilometre yolu tek başına gelen Gülfem Zengin İstanbul'da mola verdiğinde şu ifadeleri kullandı:

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Kendi tırıyla Fransa'dan yardım getirdi, genç kadın tek başına 4 bin 300 kilometre yol yaptı

Mesleğe başlayalı 4 yıl oldu

Ailemde tır kullanan kimse yok. Uzun yolu ve büyük araçları sevdiğim için meslek olarak yapmaya karar verdim. Doğma büyüme Fransa’da yaşıyorum, ailem Yozgatlı. Bu mesleğe 20 yaşında başladım. Şu an 24 yaşındayım ve 4 yıldır bu işi yapıyorum. 

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