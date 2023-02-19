Kendi tırıyla Fransa'dan yardım getirdi, genç kadın tek başına 4 bin 300 kilometre yol yaptı

Mesleğe başlayalı 4 yıl oldu

Ailemde tır kullanan kimse yok. Uzun yolu ve büyük araçları sevdiğim için meslek olarak yapmaya karar verdim. Doğma büyüme Fransa’da yaşıyorum, ailem Yozgatlı. Bu mesleğe 20 yaşında başladım. Şu an 24 yaşındayım ve 4 yıldır bu işi yapıyorum.