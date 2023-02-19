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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'a tepki! “Her seferinde aynı hikâye"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'a tepki! “Her seferinde aynı hikâye"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimler hemen ertelensin" çıkışıyla gündemi kızıştıran TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'a tepki gösterdi. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması konusunda kararlı olan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile seçim tarihini konuştu...

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz çarşamba günü yapılan AK Parti MYK toplantısında, seçim tarihi gündeme geldi. Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre, seçimlerin ertelenmesi teklifine karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 18 Haziran yerine 14 Mayıs'ta yapılması konusunda ısrarcı oldu ve "Seçimler acilen ertelenmeli" diyen AK Parti kurucularından Bülent Arınç'a tepki gösterdi. 

AK Parti MYK'da, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması durumunda seçmen listelerinin hazırlanması konusunda bazı sıkıntıların yaşanabileceği de gündeme geldi. Deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği, sürecin uzun sürebileceği değerlendirilirken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) deprem bölgelerinde vatandaşların nasıl oy kullanacağına yönelik çalışmalar yapması da masaya yatırıldı.

Seçimlerle ilgili endişeler konuşuldu

Bunların yanı sıra, daha önce alınan YSK kararları çerçevesinde konteynerlarda oy kullanılamaması nedeniyle bu konuda atılacak adımlar da MYK’da konuşuldu. 18 Haziran’ın hac dönemi olması nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin oy kullanamayacağı, 2’nci tura kalma ihtimali olması durumunda Kurban Bayramı’na denk geliyor olabileceği konuları da gündeme geldi.

Devlet Bahçeli ile seçim tarihini konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyu MHP Lideri Devlet Bahçeli ile değerlendireceğini ifade ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Grup Başkanvekilleri’yle bugün İstanbul’da Meclis çalışmaları ve seçim başta olmak üzere bir çok konuyu değerlendireceği bir toplantı yapacağı da öğrenildi.

Erdoğan'dan Arınç'a tepki

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bülent Arınç’a açıklamaları nedeniyle tepki göstererek, “Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?” dediği de öğrenildi.

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