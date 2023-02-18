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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan'ın yaptığı yardımı, siyasi konulara bağlayamayız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan'ın yaptığı yardımı, siyasi konulara bağlayamayız

Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımlar hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Yunanistan'ın Türk halkına yaptığı yardımı siyasi konulara bağlayamayız" dedi.

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Türkiye'de yaşanan deprem felaketi tüm dünyayı etkiledi. Depremin ardından Türkiye'ye yardım elini uzatan ülkelerden olan Yunanistan, hem arama-kurtarma hem de bölgeye insani yardım gönderdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Nikos Dendias, Yunanistan'ın Türkiye'ye gelmesinin ve Türk kamuoyunda oluşan olumlu atmosferin, iki halkın yakınlığını gösterdiğini belirtti.

"Mevlüt Çavuşoğlu bizleri özel bir samimiyetle karşıladı" 

Dendias'in Türkiye'deki deprem felaketiyle ilgili açıklamaları şu şekilde:

Türkiye, benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya. Bu üzücü felaketin sonuçlarını şuan bilmek ve hissetmek henüz mümkün değil. Türkiye'deki varlığım, Yunanistan'ın Türk halkına olan bölünmez desteğini ve dayanışmasını ifade etmeye yönelik apaçık bir göstergeydi. Gördüğümüz görüntüler şok edici, hissettiğimiz üzüntü tarif edilemez. Depremzedeleri harabelerden kurtarmak için mümkün olan her türlü çabayı gösteren Yunan yardım misyonu üyelerinin verdiği mücadele takdire değerdir. Bu kasvetli ortamda Türk mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu bizleri özel bir samimiyetle karşıladı ve Yunan Hükümetine, Yunanistan Başbakanına, Yunan halkına şükranlarını ifade etti. Ayrıca Yunan ekiplerin çalışmalarından sıkça övgüyle söz etti.

"Yunanistan'ın Türk halkına yaptığı yardımı siyasi konulara bağlayamayız"

Türk vatandaşlarının sıcak ve içten istekleri aynı sıcaklık ve özveri ile ekiplerimiz tarafından yerine getirildi. Yunan devleti ve toplumunun komşumuza yardım etme konusundaki istekliliği ve buna bağlı olarak Türk toplumunun bu yardımı kabul etmedeki minnettarlığı, unutmamamız gereken temel parametrelerdir. Yunanistan'ın Türk halkına yaptığı yardımı herhangi bir jeopolitik gelişmeye, siyasi konulara bağlayamayız.

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