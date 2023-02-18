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Asrın felaketinde 13. Gün! Depremde acı bilanço artıyor: Can kaybı sayısı 40 bini aştı!

Asrın felaketinde 13. Gün! Depremde acı bilanço artıyor: Can kaybı sayısı 40 bini aştı!

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Felaketin 13. gününde toplam can kaybı 40 bin 642'ye yükseldi. Bölgedeki son durumu aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Arama kurtarma çalışmaları yarın akşam itibari ile büyük oranda sonlandırılmış olacak. Hatay genelinde büyük bir yoğunlaşma var, 13 bine yakın arama kurtarma personelimiz orada görev yapıyor" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 13. güne girildi. Asrın felaketi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem Elazığ'da da hasara neden oldu.

Depremde acı bilanço artıyor

Depremde yaşanan can kayıplarına ilişkin son durumu paylaşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, hayatını kaybedenlerin sayısının40 bin 642'ye yükseldiğini duyurdu.

"Yarın akşam büyük oran sonlandırılacak"

Smzlerini sürdüren Sezer, "Arama kurtarma çalışmaları yarın akşam itibari ile büyük oranda sonlandırılmış olacak. Hatay genelinde büyük bir yoğunlaşma var, 13 bine yakın rama kurtarma personelimiz orada görev yapıyor" diye konuştu.

11 şehirde OHAL ilan edildi

Depremin yaşandığı 11 şehir, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Olağanüstü Hal kararı alındı. 11 şehirde OHAL durumu 3 ay sürecek.

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