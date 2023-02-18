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Hatay'da ev taşıma ücretine azami sınır getirildi! Vali tek tek açıkladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da ev taşıma ücretine azami sınır getirildi! Vali tek tek açıkladı

HATAY Valisi Rahmi Doğan, ev taşıma ücretine azami sınır getirdiklerini açıkladı. Doğan, "Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlem uygulanacaktır." dedi.

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HATAY Valisi Rahmi Doğan, ev taşıma ücretine azami sınır getirdiklerini açıkladı. Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı mağdurlar üzerinden haksız kazanç elde edildiği yönünde ihbarlar alındığını belirtti.

Vali Doğan, açıklamasında şu bilgileri paylaştı: "İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 5 bin TL'dir. Antakya-Yayladağı 6 bin TL, Antakya-Reyhanlı 6 bin TL, Antakya-Arsuz 7 bin TL, Antakya-Erzin 8 bin TL. Ev taşıma asansör bedeli bin TL olarak sınırlandırılmıştır. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlem uygulanacaktır."

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