Depremden sonra tepki çeken zam! Nakliye fiyatları 40 bine ulaştı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından, taşınmak isteyenler nakliye taleplerini artırdı. Bazı fırsatçı firmalar 2 bin 500 - 3 bin lira aralığında olan fiyatları, yüzde 300 arttırarak 10 bin liraya yükseltti.

Abone ol

Evden Eve Nakliyeciler Derneği Başkanı Ali Ayılmazdır, deprem bölgesinden taşınmak isteyenlerden, özellikle fahiş fiyat konusunda ciddi şikayet aldıklarına dikkat çekerek, bunun önüne geçmek için çaba harcadıklarını bildirdi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Ayılmazdır, deprem öncesi şehir içi evden eve nakliyatın 2 bin 500 ile 3 bin arasında gerçekleştirildiğini anımsatarak, depremin ardından bazı firmaların fırsatçılıkla fiyatları 7 ile 10 bin lira arasında değişen rakamlara çektiklerini anlattı.

Fiyatlar 40 bin liraya kadar ulaştı

Ayılmazdır, "Depremin en fazla yıkıma yol açtığı Hatay'dan İstanbul'a daha önce 18-20 bin lira arasında evden eve nakliye yapılıyordu. Bugün de rakamlar aynı olmalı ancak bize gelen şikayetler, şu anda fiyatların 35-40 bin liraya kadar ulaştığını gösteriyor" diye konuştu.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ve Acil Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesindeki kriz masasında işbirliği içinde olduklarını anımsatan Ayılmazdır, depremin etkilediği Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa'da sadece "hasarlı raporu" verilen binalarda eşya alarak başka yerlere ulaştırabildiklerini kaydetti.

Ali Ayılmazdır, "Depremden etkilenen vatandaşlar, genellikle ağır yıkım yaşanan yerlerden başka illere taşınmak istiyor. Eşyalarını köy ve kasabasına götürenler olduğu gibi bazen de lojistik firmalarının depolarında muhafaza yoluna gidilebiliyor" dedi.