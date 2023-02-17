Emniyet'ten deprem provokatörlerine yeni operasyon! 117 kişi gözaltına alındı ve...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medyada depreme ilişkin provokatör paylaşımlar yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bugün 117 şahıs gözaltına alındı ve 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından sosyal medya platformlarında ‘provokatif’ paylaşım yapan kişiler hakkında açıklama yaptı. EGM’nin twitter hesabından yapılan açıklamada "713 hesap yöneticisi tespit edildi, 377'si hakkında adli işlem başlatıldı." bilgisi verildi.

EGM, paylaşımı yapan 117 kullanıcının gözaltına alındığını, 21'inin ise tutuklandığı duyurdu. Açıklamada ayrıca, dolandırıcılık amaçlı 76 adet internet sitelerinin kapatıldığı, resmi kurumların adını kullanarak para talep eden 15 hesap hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü dünkü açıklamada, 651 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, içlerinden 330'u hakkında adli işlem başlatıldığını duyurmuştu. Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 110 kişiden 21'inin tutuklandığı aktarılmıştı.