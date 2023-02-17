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Enkazdan çıkarılan para kasaları ne olacak açıklama geldi! Sadece tek ilçede 63 kasa

Enkazdan çıkarılan para kasaları ne olacak açıklama geldi! Sadece tek ilçede 63 kasa

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta enkazlardan çıkan değerli eşyalar güvenlik güçleri tarafından tutanakla teslim alınıyor.

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde depremzedelere ait enkazlardan çıkan para kasaları ve ziynet eşyaları tutanak tutularak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde toplanıyor. 

Depremin ardından 63’ü çelik para kasası olmak üzere toplam bin 7 ziynet eşyası Enkaz altından çıkarıldı. Ziynet eşyalarının konulduğu oda kameralarla izlenirken, içeri yalnızca görevliler girebiliyor. 

Sahibi çıkmayan ziynet eşyaları, bir yılın sonunda Hazine’ye aktarılacak.

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