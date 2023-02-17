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Depremden sonra ev sahibinden aldıkları telefonla yıkıldılar! Ağlamaktan konuşamadı

Depremden sonra ev sahibinden aldıkları telefonla yıkıldılar! Ağlamaktan konuşamadı

Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı illerden Adıyaman'da depremzede Vural çifti, ev sahibinden gelen telefonla adeta yıkıldı. Eşyaları alıp evi boşaltmaları istenen karı-koca, iddiaya göre ev sahibinin ailesi tarafından da saldırıya uğradı. Zeliha Vural, "Bugün o gün değil ki; bugün can pazarı" dedi. Habib Vural, konuşmakta güçlük çekerken, ev sahibinden de açıklama geldi...

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Depremden sonra korku ve paniğe kapılıp çadırda yaşamaya başladılar, ev sahiplerinden aldıkları telefonla dünyalarını deprem değil, ev sahibi başlarına yıktı. Ne gidecek ne de eşyalarını götürecek yeri olan Zeliha-Habib Vural çifti sokakta kalmanın endişesi içinde kendilerini evden çıkarmak isteyen ev sahiplerinin talebi karşısında ne yapacaklarını bilemez duruma geldi. Ev sahibinin savunması da dikkat çekti.

Ev sahibi-kiracı kavgaları depremde de son bulmadı

9 saat arayla yaşanan iki yıkıcı depremin en çok etkilediği illerden biri de Adıyaman oldu. Kentte depremin yaraları sarılmaya ve enkaz çalışmaları yürütülmeye devam ediyor. Bu süreçte dahi ev sahibi-kiracı kavgaları son bulmadı.

Evlerini terk edip çadırda yaşamaya başladılar

Habib-Zeliha Vural çiftinin 4 kişilik ailesi bir binanın ikinci katında kiracı olarak yaşıyorlardı. Show Haber'in haberine göre pek çok insan gibi korku ve panik içinde, çadırda yaşayan çift, dün sabah ev sahiplerinden aldıkları telefonla ikinci yıkımı yaşadı. Çift, ev sahiplerinin onları apar topar evden çıkartmak istediğini öne sürdü.

Kızından vicdanları yaralayan cümle

"Ailecek gelip bize saldırdılar, küfrettiler" diye konuşan Zeliha Vural ev sahibinin evden çıkartma isteğini tepkiyle karşıladı. Ev sahibinin kızının kendisine "Nereye giderlerse gitsinler" dediğini öne süren Vural, "Çok ayıp ama. Bugün o gün değil ki; bugün can pazarı. Biz şaşırdık vallahi. Bir daha sanki deprem başımızı yıktı" diye konuştu.

Güçlükle konuştu

Konuşmakta güçlük çeken Habib Vural ise "'Eşyalarınızı çıkarın, boşaltıp nereye giderseniz gidin' diyor. Mal derdine düşmüş adam" dedi.

Ev sahibi böyle dedi

Ev sahibi ise Show Haber'e yaptığı açıklamada kendisinin de depremzede olduğunu belirterek "Üç aile dışarıdayız. Benim çadırım da yok. Mümkünse bana çadır bulun o zaman. Benim köyüm de yok" diye konuştu.

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