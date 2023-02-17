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Depremin 12. gününde art arda 3 inanılmaz kurtuluş: 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Depremin 12. gününde art arda 3 inanılmaz kurtuluş: 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı

Hatay’ı adeta yerle bir eden depremde ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında 261 saat sonra Akademi Hastanesi’nin enkazından iki kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan çıkartılan Mustafa Avcı kendisini kurtaran ekipleri alkışlarken, ilk işi ailesini aramak oldu. Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 14 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki ayrı depremin 12. gününde, Hatay’dan peş peşe sevindirici haberler geldi. İlk olarak Antakya ilçesindeki Buket Apartmanı’ndan 12 yaşındaki Osman Halebiye enkazın altından 260 saat sonda sağ olarak kurtarıldı.

Hemen ardından ise 261. saatte Özel Akademi Hastanesi enkazından Mustafa Avcı ile Mehmet Ali Şakiroğlu KATAK ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Enkazdan alkışlayarak çıktı

Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen depremzedelerden Mustafa Avcı, enkazdan çıkartıldığı sırada kendisini ve kendisini kurtaran ekipleri alkışladı. Konuştuğu gözlenen Avcı’nın ilk işi ise ailesini aramak oldu. Kendisini hastaneye götüren sağlık ekiplerinin yardımıyla ailesini arayan Avcı, “Hepsi kurtuldu mu? Nazlı nasıl?Duyayım mı seslerini birazcık da olsa?” dedi. Telefondaki yakını ise, “Hepsi iyi” cevabını verdi.

Bebeğini hastaneye getirmişti, enkazda kaldı

Yine aynı hastanenin enkazından çıkan Mehmet Ali Şakiroğlu da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Şakiroğlu’nun bebeği Aziz Yusuf’u hastaneye getirdiği ve depreme ailecek acil serviste yakalandıkları öğrenildi. Deprem günü babası Mehmet Boyraz enkazdan sağ olarak kurtarıldı. 

Elinde tespih vardı

Depremzedenin hastaneye girerken elindeki tuttuğu tesbih dikkat çekti.

Karısı ve çocuğu de depremden 1 gün sonra enkazdan çıkarılmış

Şakiroğlu'nun deprem saatinde sekiz aylık bebeğini hastaneye getirdiği ve karısı ve çocuğunun enkaz altından depremden bir gün sonra kurtarıldığı öğrenildi.

"Hepsini öpüyorum"

Depremzede Mehmet Ali Şakiroğlu'nun hastaneye getirildiği sırada elinden bırakmadığı tesbih de dikkat çekti. Olayı duyarak özel hastanenin enkazına koşan baba Mehmet Boyraz ile ağabeyi KATAK ekiplerine sarılarak sevinç gözyaşı döktü. Sevincini basın mensupları ile paylaşan baba Boyraz, “Hepsini öpüyorum. Burada çalışan askerini, polisini, kameracısını, operatörünü, nakliyecisini hepsini öpüyorum. Çocuğu rahatsızdı, onun için getirdi. Ben de yanındaydım” dedi.

Enkazdan yaralıyı sağ olarak çıkartan KATAK ekibinden Barış Hırebaş, “Hepimiz teyakkuz halindeydik. Operatör arkadaş bir ayak gördüğünü söyleyince, hemen oraya koştuk. Yaşam alanı açıktı. İlk çıkan Mehmet Ali. Mehmet Ali, “Açtım, uyandım, siz geldiniz” dedi. Arkasında Mustafa vardı, ikisini de çıkarttık. İki hastamızın da bilinci gayet açık. Bu saatte bize umut oldu” ifadelerini kullandı.

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