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Kahramanmaraş'ta 258. saatte bir mucize daha!

Kahramanmaraş'ta 258. saatte bir mucize daha!

Kahramanmaraş'ta 258. saatte bir mucize daha gerçekleşti. Depremde yerle bir olan Ebrar Sitesi'nin enkazında günlerdir mahsur kalan Neslihan Kılıç isimli kadın, kurtarıldı. Ekipler büyük sevinç yaşarken, alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarılan kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde geride kalan 11 günde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 ilde ağır hasara yol açan depremlerde çok sayıda bina yıkılırken, arama kurtarma çalışmaları enkazlarda fedakarca çalışmaya devam ediyor.

258. saatte kurtarıldı

Enkazdan çıkarılan her bir canlı vatandaş, umutlarımızı biraz daha artırırken, bir mucize daha gerçekleşti. Depremde yerle bir olan Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde çalışmalarını yoğunlaştıran arama kurtarma ekipleri, herkesi sevince boğdu. Günlerdir kurtarılmayı bekleyen Neslihan Kılıç, depremin 258. saatinde sağ olarak kurtarıldı.

Hastaneye kaldırıldı

Ekipler büyük sevinç yaşarken, dakikalarca alkışlandı. İlk müdahalesi enkaz başında yapılan Kılıç, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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