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Yüksek Seçim Kurulu'nda konuşulan 4 seçim senaryosu! YSK partileri çağırıp konuşacak

Yüksek Seçim Kurulu'nda konuşulan 4 seçim senaryosu! YSK partileri çağırıp konuşacak

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan depremin ardından seçim tartışmaları alevlendi. Muhalefet kanadı "seçim zamanında yapılacak" diye bastırırken, iktidar kanadının seçimleri YSK eliyle ileri bir tarihe erteletmek istediği iddia ediliyor. YSK kulislerinde konuşulan 4 seçim senaryosu ortaya çıktı. Öte yandan YSK, partileri çağırıp "seçim"i görüşeceği iddia edildi.

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Deprem sonrası seçim tartışmaları sürüyor. Seçimin erteleneceği iddialarına her gün yenileri eklenirken, gözler YSK'ya çevrilmiş durumda. Kısa Dalga'dan Ersan Atar, YSK'da seçimlerle ilgili konuşulan 4 senaryoyu yazdı. YSK'de depreme kadar seçim için iki senaryonun konuşulduğunu, depremden sonra bu senaryo sayısının dörde çıktığını belirten Ersan Atar, "Bu senaryoları, tek cümle içinde şöyle sıralamak mümkün: 'Yeni yasalı 18 Haziran, yeni yasasız 18 Haziran, yeni yasalı 14 Mayıs, yeni yasasız 14 Mayıs." ifadelerini kullandı. İşte YSK'daki 4 seçim senaryosu:

Birinci senaryo: Seçim 18 Haziran’da ve deprem bölgesindeki oy kullanmaya ilişkin Meclis’ten yasa çıkmıyor.

İkinci senaryo: Seçim 18 Haziran’da ve deprem bölgesindeki oy kullanmaya ilişkin Meclis’te yasal düzenleme yapılmış.

Üçüncü senaryo: Seçim 14 Mayıs’ta ve deprem bölgesindeki oy kullanmaya ilişkin Meclis’ten yasa çıkmıyor

Dördüncü senaryo: Seçim 14 Mayıs’ta ve deprem bölgesindeki oy kullanmaya ilişkin Meclis’ten yasa çıkmış.

Bir ara not: Elbetteki buradaki “yasa”dan kasıt, Anayasa’ya “seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” hükmüne istisna getiren bir geçici madde eklenmesi ve sonrasında ona göre Seçim Kanunu’nda değişiklik yapılması.

YSK parti temsilcilerini çağıracak

Ankara’da YSK’nın, önümüzdeki günlerde siyasi partilerin YSK temsilcilerini çağırıp, “gelin bir konuşalım” diyeceği de konuşuluyor. Şöyle ki YSK tabloya bakıp sağlıklı bir seçmen kütüğü oluşturulmasının güç olacağına kanaat getirirse siyasi partilerden, “Bu sorunu Meclis’te çözün” diyebilir. YSK haliyle bunu siyasi partilere yazı yazarak yapacak değil veya YSK Başkanının siyasi partileri bunun için arayacağını beklememek gerekir.

Kurul’da bu işler şöyle işler: Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin YSK’da temsilcileri vardır. Bunlar bildiğiniz YSK üyesi gibi Kurul toplantılarına katılır. YSK’nın “Sağlıklı bir seçim istiyorsanız, bu işi çözün, oy kullanmaya elverişli adresler oluşturulmasına olanak tanıyan yasayı, Anayasa değişikliğini yapın” diyebileceği de Ankara’da konuşulanlar arasında."

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