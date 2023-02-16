Gülşen'den Haluk Levent'in Ahbap Derneği'ne bağış

Şarkıcı Gülşen, depremzedeler için bağışta bulundu. Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği’ne Gülşen'den 1 milyon TL bağış geldiğini ifade etti.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7’lik ve 7.6’lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Bazı ünlü isimler de ilk günden beri deprem bölgesine destek verdi.

İmam hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle dört gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen’in de Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği’ne bağış yaptığı ortaya çıktı.

Haluk Levent Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gülşen’in depremzedeler için 1 milyon TL bağışta bulunduğunu yazdı.

Şarkıcı Gülşen, bir konserinde orkestrasında görev yapan bir arkadaşına "İmam Hatip'te okumuş sapıklığı oradan geliyor" dedi. Bu sözlerin medyaya yansıması üzerine gözaltına alınıp tutuklandı.

4 gün cezaevinde kalan Gülşen için daha sonra ev hapsi kararı verilmişti. Bir süre sonra ev hapsi cezası da kaldırılan Gülşen, geçtiğimiz aylarda ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı. Duruşmada karar açıklanmazken dava 1 Mart 2023 saat 09.30’a ertelenmişti.