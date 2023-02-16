Anneleriyle enkaz altında can veren ikizler hakkındaki detay herkesi kahretti

Kahramanmaraş depreminin ardından en büyük yıkımı yaşayan illerden biri olan Hatay oldu. İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı'nın enkazında cansız bedenlerine ulaşılan Cavide Şahutoğlu ile 10 yaşındaki ikizleri Deniz ve Zeynep Şahutoğlu, Samandağ'da yan yana toprağa verildi. Son belediye seçimlerinde aday olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu ise eşi ve yarın doğum günleri olan ikizlerinin mezarı başında gözyaşlarına boğuldu.

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Kahramanmaraş merkezli 2 depremde ölü sayısı 36 bini, yaralı sayısı ise 108 bini geçti. Depremin en çok etkilediği kentlerden olan Hatay'da arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı’nın enkazından 10'ncu gününde; son belediye başkanlığı seçiminde CHP'den İskenderun Belediye Başkan adayı olan ve deprem günü de toplantı için il dışında bulunan Dr. Yılmaz Şahutoğlu'un eşi Cavide ile ikiz çocukları Deniz ve Zeynep Şahutoğlu'nun cansız bedenleri çıkarıldı.

Yarın doğum günleriymiş

Anne ve çocuklarının cenazeleri, defnedilmek üzere bugün Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Güzergah boyunca siren çalarak geçen cenaze aracını görenler, yola çıkıp geleneklerine göre araca doğru kolonya döktü. Mezarlıkta cenaze namazı da duvarı yıkılan alanda kılındı, yakınları uzun süre gözyaşı döküp ağıt yaktı. Güçlükle ayakta duran Dr. Yılmaz Şahutoğlu, defin sırasında dizlerinin üzerine çöküp ağladı. Yan yana toprağa verilen anne ve ikizlerin mezarları başında buhur yakıldı, mersin ağacı dalları bırakıldı.

Bu arada, ikizler Deniz ve Zeynep Şahutoğlu'nun yarın doğum günleri olduğu öğrenildi.