Burçin Atılgan'ın kepazeliği! Tesettürlü kadınların fotoğrafına yorumu tepki çekti

Tele1'in sunucusu Burçin Atılgan paylaştığı tweet ile sosyal medyada tepkileri üzerine çekti. Depremzedeler için yardım gönüllüsü olan tesettürlü kadınların fotoğrafı altına Burçin Atılgan 'insan mı bunlar' diye yazdı. İnfial yaratan bu yorum sonrası Burçin Atılgan hesabını gizledi...

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Depremzedeler için yardım kuruluşunda görev alan gönüllüler, deprem bölgesine yolladıkları tırla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımı gören bir Twitter kullanıcısı, gönüllü kadınların olduğu fotoğrafı kullanarak, 'Depremzede sizi görünce kalpten gidebilir, şok geçirir şaka yapmıyorum!' tweetini attı.

Tesettürlü kadınları hedef alan bu tweet çok sayıda kişi arasında tartışma konusu olurken Tele1'in sunucusu Burçin Atılgan'ın paylaşıma yorumu da tepki çekti.

Burçin Atılgan: İnsan mı bunlar?

Sunucu Burçin Atılgan, 'İnsan mı bunlar?' diye yazdı. Gelen tepkilerden sonra Atılgan'ın, sosyal medya hesabını gizliye alması dikkat çekti.

Burçin Atılgan kimdir?

Burçin Atılgan'ın doğum tarihi 21 Temmuz 1971’dir. Burçin Atılgan TELE 1 hafta sonu Ana Haber-Haber Spikeri ve Sunucu olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul Üniversitesi turizm ve otel yönetimi bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından spikerlik kursu sonrası mesleki kariyerine adım atmıştır.

1994 senesinde, HBB kanalında seslendirme spikeri ve haber muhabiri olarak çalışmaya başlayan Atılgan, sonrasında Kanal 6’ya geçmiş ve uzun seneler ana haber spikeri olarak görev yapmıştır.

2005'te kocasından boşandı...

Burçin Atılgan, 1999 yılında CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek ile evlendi. Bir kızları olan çift, 2005 yılında boşandı.

Atılgan, Star TV ve Cine5 ekranlarında çalışma hayatına devam etmiş, Show TV’de yayınlanan Sabah Haberleri programını Caner Karaer ile beraber sunmuştur. Ayrıca Herkes İçin Sağlık isimli programı ve Gün Ortası Haberleri programını sunmuştur. Skytürk 360 kanalda Haber spikeri olarak görev yapmasının yanında Medya 360 adlı tartışma programını da sunmuştur.

Yeditepe Üniversitesinde Kurumsal İletişim Uzmanlığı, Dialog Anlatım İletişim adlı kuruluşta Spikerlik Sunuculuk ve Röportaj Teknikleri üzerine eğitmenlik yapmaktadır. BBS Organizasyon firmasının da kurucu ortağıdır.