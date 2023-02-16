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Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi için çarpıcı sözler: Sadece 1 kaldı...

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi için çarpıcı sözler: Sadece 1 kaldı...

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dünyadaki deprem şiddeti skalasının 12'ye kadar olduğunu belirten Sözbilir  "Son yaşadığımız deprem 11 şiddetine kadar çıkmış oldu. 1 derece kaldı sadece" dedi.

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 Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerleşim bölgelerinin altından geçen fayların kırılmasıyla oluşması nedeniyle şiddetinin çok yüksek gerçekleştiğini belirtti. Prof. Dr. Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin büyüklüğüyle yaşanan yıkım arasındaki ilişki değerlendirilirken hatalı karşılaştırmalar yapıldığını ifade etti.

Sözbilir, depremin şiddetinin "yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü" olarak tanımlandığını ifade ederek, depremin yapılar, doğa ve insanlar üzerindeki etkilerini gösteren şiddet ölçüsünün, büyüklüğün yanı sıra derinlik, uzaklık ve yapıların depreme karşı gösterdiği dayanıklılığa göre de değiştiğini aktardı.

"Dünyada daha büyüğünü ben duymadım"

Pazarcık merkez üslü 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin 11 şiddetinde olduğunu söyleyen Sözbilir, "Dünyadaki deprem şiddeti skalası 12'ye kadar. Son yaşadığımız deprem 11 şiddetine kadar çıkmış oldu. 1 derece kaldı sadece. Dünyada daha büyüğünü ben duymadım. En büyüğü 11 şiddetinde. 12'de yeryüzü şekil değiştiriyor, yer çekimi devre dışı kalıyor." dedi.

Sözbilir "En büyük depremi yaşamadık ama en şiddetliye yakın bir depremi yaşadık." dedi.

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