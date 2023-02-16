BIST 5.114
DOLAR 18,85
EURO 20,15
ALTIN 1.112,01
HABER /  GÜNCEL

Şimdi de Akdeniz sallandı! AFAD korkutan şiddeti duyurdu

Şimdi de Akdeniz sallandı! AFAD korkutan şiddeti duyurdu

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 4.7 şiddetinde bir deprem oldu! Deprem Mersin, Hatay, Adana, Antalya gibi şehirlerde de hissedildi. Depremin saati 14:16 olarak açıklanırken sarsıntının derinliğinin 10 kilometre olduğu belirtildi.

Abone ol

Kahramanmaraş'taki fay hattında gerçekleşen ve 35 bini aşkın vatandaşımızın ölümüne neden olan deprem sonrası bir sarsıntı da Akdeniz'de gerçekleşti. Deprem, Türkiye'de Hatay'da Mersin'de ve Adana'da yakından hissedildi.

AFAD verilerine göre Akdeniz'deki depremin Türkiye'ye en yakın olduğu yerleşim biri Hatay'ın Yayladağı ilçesi.

Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-02-16
Saat:14:16:23 TSİ
Enlem:35.883 N
Boylam:35.858 E
Derinlik:10.31 km

ÖNCEKİ HABERLER
'Biz de elimizi taşın altına koyuyoruz' diyerek açıkladı! Devlet Bahçeli'den "Türkiye Tek Yürek" paylaşımı
'Biz de elimizi taşın altına koyuyoruz' diyerek açıkladı! Devlet Bahçeli'den "Türkiye Tek Yürek" paylaşımı
Depremi internetten gördü ertesi günü yola çıktı Afrikalı öğrenci: Türkiye’ye borcumu ödemek için geldim
Depremi internetten gördü ertesi günü yola çıktı Afrikalı öğrenci: Türkiye’ye borcumu ödemek için geldim
Hollanda'da deprem bölgesine yardım kampanyasında toplanan bağış yüz güldürdü
Hollanda'da deprem bölgesine yardım kampanyasında toplanan bağış yüz güldürdü
Merkez Bankası'nın 30 milyarlık bağışı gündem olmuştu! Kaynak belli oldu
Merkez Bankası'nın 30 milyarlık bağışı gündem olmuştu! Kaynak belli oldu
Eşine istek attığı için kuzenini öldürmüştü! Cezası belli oldu
Eşine istek attığı için kuzenini öldürmüştü! Cezası belli oldu
Kahramanmaraş'taki depremin ilk anları polis telsizinde! Patlamalar oluyor merkez...
Kahramanmaraş'taki depremin ilk anları polis telsizinde! Patlamalar oluyor merkez...
Hastane randevusuna yardım etmedi diye doktora kötülük yapmak dedi ama
Hastane randevusuna yardım etmedi diye doktora kötülük yapmak dedi ama
Avustralyalı gazeteci Allyson Horn: Afetin büyüklüğü diğerleriyle kıyaslama yapılamayacak boyutta
Avustralyalı gazeteci Allyson Horn: Afetin büyüklüğü diğerleriyle kıyaslama yapılamayacak boyutta
Ali Babacan'dan flaş seçim açıklaması! "Bu topraklarda savaş döneminde seçim yapılmıştır"
Ali Babacan'dan flaş seçim açıklaması! "Bu topraklarda savaş döneminde seçim yapılmıştır"
Malatya'da depremde ilgili soruşturma! Tutuklu sayısı 11'e yükseldi
Malatya'da depremde ilgili soruşturma! Tutuklu sayısı 11'e yükseldi
5. kattan beşiğiyle birlikte savrulmuştu! Birce bebeği kedi sesi kurtarmış
5. kattan beşiğiyle birlikte savrulmuştu! Birce bebeği kedi sesi kurtarmış
Depremin 207. saatinde enkazdan çıkarılan Berat kendisini kurtaran ekipten kuru fasulye istedi
Depremin 207. saatinde enkazdan çıkarılan Berat kendisini kurtaran ekipten kuru fasulye istedi