Şimdi de Akdeniz sallandı! AFAD korkutan şiddeti duyurdu

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 4.7 şiddetinde bir deprem oldu! Deprem Mersin, Hatay, Adana, Antalya gibi şehirlerde de hissedildi. Depremin saati 14:16 olarak açıklanırken sarsıntının derinliğinin 10 kilometre olduğu belirtildi.

Abone ol

Kahramanmaraş'taki fay hattında gerçekleşen ve 35 bini aşkın vatandaşımızın ölümüne neden olan deprem sonrası bir sarsıntı da Akdeniz'de gerçekleşti. Deprem, Türkiye'de Hatay'da Mersin'de ve Adana'da yakından hissedildi.

AFAD verilerine göre Akdeniz'deki depremin Türkiye'ye en yakın olduğu yerleşim biri Hatay'ın Yayladağı ilçesi.

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Akdeniz

Tarih:2023-02-16

Saat:14:16:23 TSİ

Enlem:35.883 N

Boylam:35.858 E

Derinlik:10.31 km