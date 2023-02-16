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Merkez Bankası'nın 30 milyarlık bağışı gündem olmuştu! Kaynak belli oldu

Merkez Bankası'nın 30 milyarlık bağışı gündem olmuştu! Kaynak belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına çeşitli kesimlerden geniş katılım oldu. Sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olmak için ekran karşısında telefon başına geçti. Bağış miktarı; 115 milyar 146 milyon 528 bin TL'ye, atılan SMS sayısı ise 9 milyon 10 bine ulaştı. En yüksek bağışı 30 milyar TL ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaptı.

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TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına spor camiasından büyük destek geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu canlı yayına bağlanarak bankasının 30 milyar liralık bağış yapacağını duyurdu. Paranın nereden karşılanacağı sosyal medyada gündem olurken, banka kaynakları 30 milyar liranın 2022 kârından düşüleceği öğrenildi.

30 milyar lira nereden karşılanacak? 

Ancak Merkez Bankası’nın 30 milyarlık bağış sosyal medyada gündem oldu. 1999 depremi sonrası da da bağışta bulunan bankanın bu parayı nereden karşılayacağı konusuna ilişkin Ekonomi Gazetesi’nin kaynaklarından açıklama geldi. Edinilen bilgiye göre, bankanın 30 milyar liralık bağışın 2022 karından karşılanacağı, her yıl Hazine’ye aktarılan temettünün bu yıl 30 milyar lirasının kampanya için tahsis edileceğini açıkladı.

Hazine'ye değil AFAD'a gitti 

Merkez Bankası, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı’na en büyük ortağı olduğu için genel kurulu sonrası temettü ödemesi yapıyor. Nisan ayında gerçekleşen genel kurullar sonrası bankanın karı ve oluşan temettü miktarı açıklanıyor. Sonrasında bu miktar Hazine hesaplarına geçiyor. Bu yıl da nisan ayında yapılacak genel kurul ile Hazine’ye aktarılacak 2022 karının 30 milyar lirası depremzedelere bağış olacak.

Banka 2022 yılında 2021 yılı karından Hazine'ye 50 milyar TL temettü ödemesi yaptı. 2020 yılının karından da 2021 yılında 45 milyar lira aktarılmıştı. Merkez Bankası bu yıl henüz kar rakamını açıklamadı ekonomistlerin hesaplamalarına göre Merkez Bankası’nın bu yıl 40-50 milyar liranın üzerinde bir kar elde etme olasılığı bulunuyor. Bu karın da 30 milyar lirası AFAD’a depremzedeler için bağış olarak aktarılacak.

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