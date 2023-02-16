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Avustralyalı gazeteci Allyson Horn: Afetin büyüklüğü diğerleriyle kıyaslama yapılamayacak boyutta

Avustralyalı gazeteci Allyson Horn: Afetin büyüklüğü diğerleriyle kıyaslama yapılamayacak boyutta

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerini takip eden Avustralyalı gazeteci Allyson Horn, afetin, büyüklüğü ve etkilediği alan açısından tahmin edilemeyecek, diğerleriyle kıyaslama yapılamayacak boyutta olduğunu söyledi.

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Medya kuruluşu ABC News'in Avustralya ve Orta Doğu Şefi Horn, AA muhabirine, deprem haberini alınca Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini ve 9 gündür bölgede bulunduğunu anlattı.

Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin ardından İstanbul'dan aktarmalı uçuşla Adana'ya ulaştığını belirten Horn, "Gelir gelmez daha hiçbir yere, otele gitmeden hemen Adana'da enkaz alanına sivillerin etkilendiği yere geldim. Alanda haber çalışmaları yaptık. Güney bölgelerinde durumun daha ağır olduğunu öğrenince Hatay ve İskenderun'a gittim." dedi.

Deprem bölgesinde günlerinin araçta geçtiğini aktaran Horn, enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları ve yardım faaliyetlerinden yayınlar yaparak gözlemlerini haberleştirdiğini dile getirdi.

Horn, depremlerde binlerce insanın yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Diğer deprem veya afetlerle mukayese edilemeyecek büyüklükte. Afetin büyüklüğü, etkilediği alan açısından tahmin edilemeyecek ve diğerleriyle kıyaslama yapılamayacak boyutta." dedi.

Türkiye'de bulunduğu süreçte inanılmaz olaylar yaşadığını kaydeden Horn, şöyle konuştu:

"Hatay'ın Antakya ilçesi, depremden en fazla etkilenen yerlerden biri. Bizi gördüklerinde o kadar zor durumda olmalarına rağmen durumumuzun nasıl olduğunu sorup yemek ve su ikram etmeye çalıştılar. Bir ihtiyacımızın olup olmadığını sordular ki kendileri o kadar etkilenmiş, belki yakınlarını kaybetmiş insanlar. Türk insanının bu davranışları inanılmaz bir deneyimdi. Başka bir yerde karşılaşmadığım kadar nazik, misafirperver insanlar gördüm, bundan çok etkilendim."

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