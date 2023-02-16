"Türkiye Tek Yürek" kampanyası! TV100, haber kanalları arasında tek oldu

Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'nı kesintisiz şekilde veren tek haber kanalı tv100 oldu.

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“Türkiye Tek Yürek” ortak yayınında, sevilen dizi ve program yüzleri, AFAD ve Kızılay’a bağışlanmak üzere yardım topladı. Başta Kahramanmaraş ile Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ’ı etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için Türkiye ortak yayında tek yürek oldu.

Toplanan yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlandı. Haber kanalları 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını' kısa süreli olarak zaman zaman ekrana getirirken tv100 kesintisiz şekilde ortak yayını veren tek haber kanalı oldu.

tv100'ün ortak yayını kesintisiz vermesi izleyiciden takdir topladı. tv100'ün canlı yayını sosyal medya ve Youtube üzerinden de en fazla izlenen kanallar arasında yer aldı.