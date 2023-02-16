Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Tek Yürek Kampanyasına iki maaşını bağışladı! Kılıçdaroğlu'nun maaşı ne kadar?

Türkiye Tek Yürek ortak yayınına katılarak ikinci kez maaşını bağışladığını bildiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aylık geliri merak ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun maaşı ne kadar?

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Maraş depremlerinin ardından düzenlenen Türkiye Tek Yürek ortak yayınına katılarak ikinci kez maaşını bağışladığını aktaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar maaş aldığı merak edildi.

ahaber'deki habere göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapan Kemal Kılıçdaroğlu üç maaş almaktadır. Kılıçdaroğlu hem emekli milletvekili maaşı hem mevcut milletvekili maaşı alıyor. Ayrıca da SGK emekli maaşı bulunuyor. Parti genel başkanı olarak ise maaş alıp almadığı bilinmemekte ancak ihtimaller dahilindedir.

Kılıçdaroğlu'nun milletvekili maaşı 70 bin TL olduğu belirtilmektedir. Süper emeklilik maaşı ise 40 bin TL'dir. SGK emekli maaşı ise 26 bin TL tutarındadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilinen toplam aylık geliri ise 136 bin TL'dir.

Türkiye Tek Yürek kampanyasına hangi maaşını bağışladığına dair ise henüz net bir açıklama bulunmamaktadır.