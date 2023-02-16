BIST 4.950
DOLAR 18,85
EURO 20,20
ALTIN 1.112,41
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Tek Yürek Kampanyasına iki maaşını bağışladı! Kılıçdaroğlu'nun maaşı ne kadar?

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Tek Yürek Kampanyasına iki maaşını bağışladı! Kılıçdaroğlu'nun maaşı ne kadar?

Türkiye Tek Yürek ortak yayınına katılarak ikinci kez maaşını bağışladığını bildiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aylık geliri merak ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun maaşı ne kadar?

Abone ol

Maraş depremlerinin ardından düzenlenen Türkiye Tek Yürek ortak yayınına katılarak ikinci kez maaşını bağışladığını aktaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar maaş aldığı merak edildi.

ahaber'deki habere göre  Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapan Kemal Kılıçdaroğlu üç maaş almaktadır. Kılıçdaroğlu hem emekli milletvekili maaşı hem mevcut milletvekili maaşı alıyor. Ayrıca da SGK emekli maaşı bulunuyor. Parti genel başkanı olarak ise maaş alıp almadığı bilinmemekte ancak ihtimaller dahilindedir.

Kılıçdaroğlu'nun milletvekili maaşı 70 bin TL olduğu belirtilmektedir.  Süper emeklilik maaşı ise 40 bin TL'dir.  SGK emekli maaşı ise 26 bin TL tutarındadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilinen toplam aylık geliri ise 136 bin TL'dir.

Türkiye Tek Yürek kampanyasına hangi maaşını bağışladığına dair ise henüz net bir açıklama bulunmamaktadır.

İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına bir maaşını bağışladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Maaşlar ve prim borçları ile ilgili yeni detay! SGK bir bir anlattı tüm tedbirler aldı
Foto Galeri Maaşlar ve prim borçları ile ilgili yeni detay! SGK bir bir anlattı tüm tedbirler aldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'e depremzedeler için mektup: Başvuruları askıya alın çağrısı!
Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'e depremzedeler için mektup: Başvuruları askıya alın çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
Depremi ailesiyle yaşayan adamın psikolojisi altüst oldu: Artık o derece
Depremi ailesiyle yaşayan adamın psikolojisi altüst oldu: Artık o derece
Depremin ilk maddi faturası da çok yıkıcı! 12 milyar lirayı aşacak
Depremin ilk maddi faturası da çok yıkıcı! 12 milyar lirayı aşacak
Erdoğan açıklamıştı başladı! Depremzedelere 10 bin TL destek ödemeleri başladı
Erdoğan açıklamıştı başladı! Depremzedelere 10 bin TL destek ödemeleri başladı
Ankara'da feci kaza! Aşırı süratli otomobilin sürücüsü oracıkta can verdi
Ankara'da feci kaza! Aşırı süratli otomobilin sürücüsü oracıkta can verdi
Oğuzhan Uğur, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası yayınına bağlanmak istedi ama...
Oğuzhan Uğur, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası yayınına bağlanmak istedi ama...
Kolonları kesip kreş yaptılar, depremde çöktü 78 kişi öldü! Savcılık takipsizlik vermiş
Kolonları kesip kreş yaptılar, depremde çöktü 78 kişi öldü! Savcılık takipsizlik vermiş
ABD'nin deprem tatbikatı senaryosunda hedef ülke Türkiye iddiası Cihat Yaycı yazdı
ABD'nin deprem tatbikatı senaryosunda hedef ülke Türkiye iddiası Cihat Yaycı yazdı
Yapı Kredi'den AFAD'a 580 milyon lira bağış
Yapı Kredi'den AFAD'a 580 milyon lira bağış
Tansu Çiller canlı yayına bağlanıp 'bağış yapmadan tüydü!' Tepkiler üzerine 1 milyon TL bağışladı
Tansu Çiller canlı yayına bağlanıp 'bağış yapmadan tüydü!' Tepkiler üzerine 1 milyon TL bağışladı
Kılıçdaroğlu o isimlerin bağışlarına tepki: 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim
Kılıçdaroğlu o isimlerin bağışlarına tepki: 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim