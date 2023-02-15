Maaşlar ve prim borçları ile ilgili yeni detay! SGK bir bir anlattı tüm tedbirler aldı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından, OHAL kapsamında sosyal güvenlikte birçok tedbir alındı ve destek sağlandı. İşte deprem bölgesinde maaşların erkene çekilmesinden prim borçlarının ertelenmesine kadar alınan tüm tedbirler...
Depremin yaralarını sarmak üzere ilan edilen tedbir ve destekler sadece sosyal güvenlik değil özel sigortalardan da geldi. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde işverenlerin ve sigortalıların yükümlülükleri ertelendi.
Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre; Erteleme 31 Ağustos’a kadar tüm sigorta prim ödemeleri ve prim borçlarını kapsıyor. Genel sağlık sigortası kapsamında da depremzedelere yönelik sağlık tedbirleri uygulamaya sokuldu.
Bu çerçevede özel sigorta şirketleri de tüm sigorta branşlarında süreleri uzattı. İşte, deprem bölgesine yönelik alınan tedbirler ve uygulamalar.
Prim borçları ertelendi
6 Şubat tarihinden itibaren; iş kazaları ve meslek hastalıkları bildirimleri de dahil SGK’ya verilmesi gereken tüm belgeler 26 Mayıs tarihine kadar ertelenecek. Bu tarihte verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacak.