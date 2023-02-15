Maaşlar ve prim borçları ile ilgili yeni detay! SGK bir bir anlattı tüm tedbirler aldı

Depremin yaralarını sarmak üzere ilan edilen tedbir ve destekler sadece sosyal güvenlik değil özel sigortalardan da geldi. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde işverenlerin ve sigortalıların yükümlülükleri ertelendi.