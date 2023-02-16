Mansur Yavaş’tan depremzedelere destek çağrısı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 3000'den fazla depremzede vatandaş için ANFA Fuar Alanı'ndaki giyim merkezinde hizmet sağladıklarını belirterek, "Yarın beş toplama merkezi belirledik. Öncelikli mont ve bot olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili yerle bir eden deprem felaketinin ardından, depremzedelere yardım için yeni toplama merkezi belirlediklerini, öncelikli olarak mont ve bot desteği beklediklerini açıkladı.

Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şu şekilde:

“Bugün 3000’den fazla depremzede vatandaşımıza ANFA Fuar Alanı’ndaki giyim merkezimizde hizmet sağladık. Yarın beş toplama merkezi belirledik. Öncelikli mont ve bot olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz. Çalışmalarımıza Fuar Alanı’nda gönüllü olarak da destek verebilirsiniz.

199 numaralı Özel Servis Ringi hizmetine başlıyoruz

Ayrıca gönüllülerimizin giyim merkezine ulaşımı için 199 numaralı Özel Servis Ringi hizmetine başlıyoruz. Gama, Sıhhiye (Mavi Masa karşısı Abdi İpekçi Parkı), Ulus Maliye Durağı ve Ulus Dış Kapı Hastane Durağı saat başı hareket noktalarımız.”

Yeni toplama merkezleri ise şöyle:

Bilkent Center, Batıkent Gimsa Önü, Aşağı Eğlence Meydanı, Metromall AVM Önü, Yıldız Nişantaşı Pazarı Önü.