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Kolonları kesip kreş yaptılar, depremde çöktü 78 kişi öldü! Savcılık takipsizlik vermiş

Kolonları kesip kreş yaptılar, depremde çöktü 78 kişi öldü! Savcılık takipsizlik vermiş

ANTAKYA'da deprem sırasında çöken Farklı Yaşam Rende sitesindeki blok için savcılığa 'kolonları kesildi' diye suç duyurusu yapılmış. Savcılık takipsizlik kararı verince kolanların kesildiği zemin kat kreşe çevrildi. Savcılığın takipsizlik kararı verdiği blok çöktü ve en az 78 kişi enkaz altında kalarak can verdi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremde en çok yıkım gören illerin başında Hatay geliyor. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya’daki Farklı Yaşam Rende sitesinin dört bloğundan ikisi yıkıldı. Yıkılan binalarda son belirlemelere göre 78 kişi yaşamını yitirirken 27 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altında olduğu düşünülen en az 35 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Depremden önce tüm kurumları uyardım...

İki bloku yıkılan sitede kolonların kesildiği ve bununla ilgili yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. Cumhuriyet’in haberine göre, suç duyurusunda bulunan Avukat Coşkun Atılğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Binanın altına daha kreş yapılmadan tüm kurumları uyardım, yanıt alamadım” deyip şunları söyledi:

Kolonları kesip kreş yapmışlar

“Rende’de kalan blokların alt katındaki kolonların birçoğunun kesildiğini ve buraya kreş açılacağını öğrendik. Bunun üzerine Mayıs 2016’da Antakya Belediyesi’ne buraya ruhsat verilmemesi için başvuruda bulunduk, kontrole bile gidilmedi. Bloklardaki 144 aileyle konuştuk ve dedik, ‘O kadar çok kolon kesildi ki depreme bile gerek kalmadan binalar yıkılabilir’.

3 kez savcılığa gittim ifadem bile alınmadı

"Ailelerden de şikâyette bulunanlar oldu. Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Hatay Valiliği’ne başvuruda bulunduk, oradan da ses çıkmadı. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, üç kere kendim gittim, ifademize bile başvurulmadı. Uyardığımız o iki blok da yıkıldı. İnsanlar göz göre göre ölüme gitti.”

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