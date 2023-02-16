ABD'nin deprem tatbikatı senaryosunda hedef ülke Türkiye iddiası Cihat Yaycı yazdı

ABD'nin 2002'de yaptığı Nevada çölünde hedef ülkeye deprem sonrası müdahale tatbikatıyla ilgili bahsedilen ülkenin Türkiye olduğu iddiası için emekli amiral Cihat Yaycı, "Bu tatbikatın görmezden gelinmesini sağlamaya çalışmak Türk milletinin güvenliğini tehlikeye atmaktır." dedi.

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Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ortaya atılan iddialar ve söylentilerle ilgili dikkat çeken bir yazı İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan geldi.

Yaycı, "Deprem söylentileri, gerçekleri ve fırsatları kollayan çakallar" başlıklı yazısında ABD'nin geçtiğimiz yıl Nevada çölünde yaptığı tatbikatla ilgili uyarılarda bulundu. İşte Yaycı'nın yazısının ilgili bölümü:

Yer bilimcilerin bilimsel çalışması sonucu depremlerin olma zamanları ve şiddetleri yıl toleranslarıyla tahmin edilebiliyor.

İşte dünyadaki en büyük veri bankalarına, en gelişmiş sistem ve cihazlara ve hatta bu konular için özel uydu imkânlarına sahip Amerikan yer bilimcilerinin de bizim yer bilimciler gibi bir bölgede tahmin etmiş olması son derece doğaldır.

ABD Silahlı Kuvvetleri’nin de bu öngörüye göre millî menfaat ve hedefleri çerçevesinde bir bölgeye yönelik deprem ve sonrası olayları içeren böyle bir senaryo oluşturması, tatbikat planlanması ve tatbikatı icra etmesi de kendince normaldir.

Ki öyle de yapmıştır. ABD tarafından "Bin Yılın Meydan Okuması" (Millennium Challenge-2002) ismiyle bu şekildeki bir senaryo ile 2002 yılında Nevada çölünde 22 gün süren bir tatbikat oynanmıştır.

Senaryo kısaca, deprem öncesi bölgede yaşanan jeopolitik sorunları, hedef ülkede depremin meydana gelişi ve sonrasındaki yaşanan karışıklıkları ve ABD’nin müdahalesine ortam hazırlayan olayları içermektedir.

Associated Press (AP) ise tatbikat senaryosunda hedef ülkenin Türkiye olduğu iddiasını haberleştirilmişti.

"Böyle senaryolar yazıldığı ve oynandığı bilgisi bulunsun diyorum"

Ben bu tatbikatta hedef ülke olarak belirtilen “Kırmızı Ülkenin” Türkiye olduğunu illa iddia etmiyorum ama aklımızın bir köşesinde böyle senaryolar yazıldığı ve oynandığı bilgisi bulunsun diyorum.

Zira Türkiye’nin bir depremler ülkesi olduğu jeolojik bir gerçektir.

HAARP gibi sadece tevatürden ibaret iddialar ile senaryosu belli, oynanmış “Millenium Challenge 2002” tatbikatını karıştırmamak gerekir.

Bu tatbikatın görmezden gelinmesini sağlamaya çalışmak Türk milletinin güvenliğini tehlikeye atmaktır.

Bunları karıştırarak bu tatbikatı dikkate alarak önlemler alınması gerektiğini söylemek yerine saçmalayanların Türk milletinin güvenliğine ilişkin analiz yapmaktan ve önerilerde bulunmaktan uzak durmaları gerekir.