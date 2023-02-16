4 büyük kulüp başkanı depremzedeler için bir araya geldi

Tüm televizyonlarda canlı yayınlanan "Türkiye Tek Yürek" isimli yardım kampanyasında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu depremzedeler için bağış topladı.

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Türkiye'nin kalbi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremle yara aldı. Depremin ardından çalışmalar sürerken hızlı bir toparlanma sürecine girildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından milyonlarca vatandaş depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına destek oluyor.

Tüm televizyonlarda ortak yapılan canlı yayında depremde zarar gören vatandaşlarımız için yardım toplanıyor.

"Türkiye Tek Yürek" isimli yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

4 büyüklerin liderleri bir arada

Bu kapsamda programa katılan 4 büyük takım başkanları yan yana oturdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası için canlı yayında bağış yapanlarla telefonda görüştü.