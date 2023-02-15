Ömer Çelik'ten Bülent Arınç'ın seçim açıklamasına yanıt

Bülent Arınç'ın seçim açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunana Ömer Çelik, "Bülent Arınç'ın açıklaması kişisel açıklamalardır. Partimizi bağlamamaktadır" dedi.

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin şokundan çıkmaya çalışıyor.

35 bini geçen ölü sayısı ile tarihi bir felaketin yaşandığı ülkemizde büyük bir seferberlik var.

Yaralar sarılırken bir yandan da 3 aydan az bir süre kalan seçimler Türkiye'nin beklenen gündemi.

Konuya ilişkin dün akşam saatlerinde eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bir açıklama yaparak deprem nedeniyle seçimlerin yapılamayacağını ve ertelenmesi gerektiğini belirtti.

"Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz"

Yaşanan olayın çok büyük bir acı olduğunu belirten Arınç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bugünlerde, ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Buna vatandaşımızın da bürokrasinin de siyasetin de ihtiyacı var. Daha açık ve net ifade etmek gerekirse; ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz.

Ömer Çelik yanıt verdi

Bülent Arınç'ın bu açıklamalarının ardından özellikle muhalefet kanadından birçok isim AK Parti'nin Arınç üzerinden nabız yoklaması yaptığını iddia etti.

Bu açıklamalara AK Parti'den ilk yanıt Sözcü Ömer Çelik'ten geldi.

"Arınç'ın açıklaması partimizi bağlamaz"

AK Parti MYK Toplantısı'nın ardından soruları yanıtlayan Çelik, Bülent Arınç'ın seçimlerle ilgili sözlerinin AK Parti'nin görüşlerini ifade etmediğini söyledi.

Ömer Çelik'in seçim tartışmalarına ilişkin açıklaması şu şekilde:

Kılıçdaroğlu afetle uğraşmaktan çok cumhurbaşkanımıza karşı yıkıcı söylemlerde bulunuyor. Sayın Arınç, kişisel açıklama yaparak seçim tarihinin nasıl olmasına dair görüşler paylaşmış. Muhalefettekiler bizim adımıza, ortamı yoklama gibi bir davranış olduğunu söylüyorlar. Bülent Arınç'ın açıklaması kişisel açıklamalardır. Partinin kurumsal görüşünü bağlamamaktadır. AK Parti'nin bunu değerlendireceği kurulları MYK'sı MKYK'sıdır. Genel Başkanlık makamıdır. Kendisi de kendisi adına açıklama yapmış. Yani AK Parti ile kurumsal olarak ilişkilendirilmesi AK Parti'nin görüşüymüş gibi ele alınması yanlış.