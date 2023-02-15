Kemal Kılıçdaroğlu hedef göstermişti: İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İletişim Başkanlığı'nı hedef alan ve hakaretvari söylemleri sonrası Fahrettin Altun, Türkiye düşmanlarının yalan haberle mücadeleden rahatsız olduğunu belirtti.

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Türkiye'de 10 ilde meydana gelen asrın felaketiyle mücadele sürüyor...

Yaşanan deprem tahribatının etkisini azaltma çalışmaları devam ederken diğer yandan konuyla ilgili dezenformasyonla da mücadele ediliyor.

Bu mücadelenin en başında ise yalan haber var.

Bugün ise dezenformasyonla mücadele için alınan kararlara CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi.

"Asrın felaketi kampanyası"

Partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef alan CHP Lideri, şu ifadeleri kullandı;

İletişim Başkanlığı hemen en çok takipli hesapları satın almaya başladı. 'Asrın felaketi' kampanyasını öne sürdüler, bir video devreye soktular, belgesel sesiyle kendilerini aklamaya çalıştılar. Aslında biz bu İletişim Başkanlığını daha önce de incelemiştik bu 'Vitaminsiz Goebbels' bunları bir defa yapmadı. 'Yeni ekonomi modeli' dediler işsizlik fırladı, 'enflasyonla topyekün mücadele' dediler enflasyon fırladı, 'Türkiye yüzyılı' dediler şimdi asrın felaketini konuşuyorlar. Erdoğan ve emrindeki İletişim Başkanlığı, Erdoğan ne zaman batırırsa hemen bir reklam servis etmeye başlıyor.

"Türkiye düşmanlarının bizden rahatsız olduğunu görüyoruz"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerine ise karşılık gecikmedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Lideri'nin ilkokul çağı sokak mizahı yaptığını belirtti.

Türkiye düşmanlarının dezenformasyon çalışmalardan rahatsız olduklarını da vurgulayan Altun, açıklamalarında şunları söyledi;

Güzel vatanımız tarihin gördüğü en büyük doğal afetlerden biriyle sarsılalı henüz on gün bile olmadı. Yüreğimizi ağırlaştıran bu büyük acıya yalnızca enkaz altından uzun mücadeleler ile kurtarabildiğimiz canlarımız bir parça teselli olabiliyor.

Bu aziz milletin tarihi adeta yeniden yazan dayanışma ve birlik ruhunu ayakta tutabilmek için büyük felaketin yaşandığı ilk andan beri durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz.

Milletimizin her büyük imtihandan hangi ruha yaslanarak çıktığını ve adeta her seferinde küllerinden nasıl doğduğunu bilerek, bu ruha saldıranlara fırsat vermemek için ülkemizin iletişim sahasını psikolojik harp unsurlarına kapatmak için büyük bir mücadele veriyoruz.

Bu necip milletin fedakarlıklarının yanında bizim çalışmalarımızın adı bile anılmaya değmez, bunun da çok net farkındayız.

Milletimizin yeniden başlama enerjisine halel getirmemek için çağın yeni meydan okumaları da dahil olmak üzere her türlü yalan haberle, provokasyonla ve dezenformasyonla mücadele ederken Türkiye düşmanlarının çalışmalarımızdan ne kadar rahatsız olduklarını da yakından görüyoruz.

Şaşırmadığımız ancak şahit olmaktan yine de azap duyduğumuz bir başka şey ise büyük bir afet ortamında bile belli odakların muhalefet kisvesi altında dezenformasyona meşruiyet kazandırmaya çalışması ve ülkemize dönük psikolojik harbin aparatına dönüşmesidir.

Bütün bunların üzerine verdiğimiz mücadeleden rahatsız olan ve bu büyük afetten bir cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkarmaya çalışan bir siyasetçinin, ülkemizin iletişim sahasının muhafızlığını yapan İletişim Başkanlığımızı son derece düzeysiz bir şekilde hedef alması eklenmiştir.

Böylesine mahşeri bir ortamda, ilkokul çağı sokak mizahı ile üretilmiş yakıştırmaların bir muhalefet lideri tarafından üretilebilmiş olması esef vericidir. Zira bugün ülkemizin derdi ile dertlenen kimsenin böylesi işlerle uğraşmasını mümkün kılacak ne keyfi ne de zamanı vardır.

Aziz milletimizi böylesi olağanüstü bir zamanda, böylesi bir gündemle meşgul ettikleri için biz üzgünüz.

Devletimiz bütün kurum ve kuruluşları ile, milletimizle el ele bu zorlu sürecin atlatılması için var gücüyle çalışmakta ve ülke olarak yeniden ayağa kalkıp eskisinden daha da güçlü hale gelebilmemiz için atılması gereken bütün adımları atmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."