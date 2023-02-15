İYİ Parti'den erken seçim açıklaması! Mutlaka zamanında yapılması gerekir

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zorlu'nun ana gündem konusu ise genel seçimlerin ertelenme ihtimaliydi.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, erken seçim tartışmaları ile ilgili konuştu. Zorlu, “Böyle bir günde, seçimin gündeme gelmesinden dolayı üzüntü duyuyoruz. Seçim tarihi konusunu gündeme getirerek, buradan bir siyasi rant sağlamaya çalışan kişilere inanmak gerçekten mümkün değil” ifadelerini kullandı. Zorlu, seçimlerin mutlaka zamanında yapılması gerektiğine de vurgu yaptı.

Basın toplantısının sonunda seçimin ertelenmesine yönelik tartışmalara ilişkin soruya cevap veren Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımız olayın meydana geldiği ilk günden itibaren, bunu bir siyaset üstü anlayışla değerlendirmemiz gerektiğini ve böyle yapacağımızı açıkladı. 'Devletin sesini duyma zamanı' dedi. Sahadaki çalışmaların sekteye uğramaması için 72 saat bekledi. Bu konuda çok özenli bir dil geliştirdik. Eleştirilerimizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü milletimizin dayanışma ruhunu, hiç kimsenin bozmaya hakkı yok ama bununla birlikte siyasi iktidarın da hatalarından, kusurlarından kaçmaya hakkı yok. Bunlar çok açık biçimde ortada duruyor.

'Seçimler mutlaka zamanında yapılması gerekir

Bununla ilişkili olduğu için böyle başlama gereği hissettim. Maalesef canlarımız gidiyor, enkaz altında birçok canımız duruyor. Böyle bir günde, böyle bir dönemde seçim konusunu gündeme gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Seçim tarihi konusunu, gündeme getirerek buradan bir siyasi rant sağlamaya çalışan -yani seçimin ertelenmesi konusunda bahsediyorum- kişilere de gerçekten inanmak mümkün değil böyle bir dönemde. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Sorulduğu için söylüyorum; İYİ Parti olarak demokrasiye, hukukun üstünlüğüne anayasal devlet ilkesine inanmış bir siyasi partiyiz. Seçimlerin mutlaka zamanında yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Anayasamızdaki kurallar bellidir. Biz de bu doğrultuda hareket edeceğiz ve tavrımızı ortaya koyacağız. Emin olun yaralarımızı birlikte sararak bu seçimi gerçekleştirip neticelendirebiliriz. Esas aldığımız tek hedefimiz bu yaraların hızlı sarılmasına yönelik adımların güçlenmesi. Bu bölgeyi hızlı bir biçimde normalleştirerek ülkemizi hak ettiği noktaya taşıyabilmektir.”