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İstanbul'da dev hastane çürük çıktı! Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi hasta kabulünü durdurdu

İstanbul'da dev hastane çürük çıktı! Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi hasta kabulünü durdurdu

İstanbul Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi, binaların güvenli olmadığının tespit edilmesi nedeniyle hasta kabulünü durdurdu.

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İstanbul Cerrahpaşa Rektörlüğü, Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi binalarının güvenli olmadığı gerekçesiyle hasta kabulünü durdurdu. Rektörlük, binalarının olası bir depremde risk altında olduğu yönünde sağlık emek ve meslek örgütlerinin uzun zamandır yaptığı uyarıların ardından harekete geçti.

Binalar güvenli değil

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, binaların durumuna ilişkin 2 Şubat günü bir inceleme komisyonu kurulduğu belirtilirken, "Komisyonun Haseki Yerleşkesi’nde bulunan Kardiyoloji Enstitüsü binalarında gerçekleştirdiği fiziki incelemeler sonucunda 13 Şubat 2023 tarihli rapora istinaden Kardiyoloji Enstitüsü binalarının güvenli olmadığı tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Yeni yer bulunup taşınacak

Buna göre, kendilerine yeni bir yer tahsis edilinceye kadar Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi ayaktan ve yatan hasta kabulü durdurdu. (Haseki) Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi'nin taşınmasıyla ilgili ön hazırlıkların yapılmasına da karar verildi.

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